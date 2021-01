Életveszélyesnek nyilvánítottak egy pécsi templomot a horvát földrengések miatt

A Médiatanács mindent megtesz azért, hogy a zebrás adót elhallgattassa.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (NMHH Médiatanács) keddi ülésén felfüggesztette a budapesti FM 92,9 MHz közösségi rádiós frekvencia használatára vonatkozó pályázatának lebonyolítását – írja a Media1 . A portál az erről szóló napirendi előterjesztést is megtalálta az NMHH Médiatanács weboldalán eldugva, emellett az NMHH ügyeire közeli rálátással bíró forrásuk is megerősítette a hírt. A tanács amiatt szünetelteti a pályázati eljárást, mert fellebbezés érkezett a szervezet vélt jogsértéseire hivatkozva. Ilyen körülmények között pedig a pályáztatás nem folytatható, hiszen a jogorvoslat, illetve a kezdődő pereskedés kimenetele befolyásolja a frekvencia hasznosítását. A pályázati eljárás csak a bíróságra került jogvita jogerős eldöntését követően folytatódhat. A Népszava is beszámolt róla , hogy a médiahatóság szeptemberben úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg a Klubrádió frekvenciahasználati szerződését. Ezt a rádió nem hagyta annyiban, és beperelte az NMHH-t. Mindeközben a frekvenciára pályázatot írtak ki, melyen többen is indultak, többek között a jelenlegi formájában február 12-ig működő Klubrádió. A pályázók közül kettőt formai hibák miatt viszonylag gyorsan kizártak az eljárásból, amivel azonban csupán a Klubrádió maradt versenyben a frekvenciáért. Igaz, az adótól is hiánypótlást kért a Médiatanács. A grémium akkori lépése után sokan úgy gondolták, hogy a baloldali adó nem kapja meg a folytatás lehetőségét a fideszes delegáltakból álló testülettől. Ne legyen igazuk.