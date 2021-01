Már hat városban veszélyes a levegő minősége

Amióta Kancsi egyedül él, sokat szomorkodik, kevesebbet eszik, gondozói remélik, a fajtabeli barátok felvidítják, amíg meg nem találják az új párját.

A pandémia miatt nem találtak társat egy bangladesi állatkert elárvult orrszarvújának, ezért birkákat költöztetnek hozzá, hogy ne legyen magányos. A dakkai állatkert egyik fő látványossága Kancsi, a nőstény orrszarvú egy ideje már magányosan él, mivel párja, Kancsan 2013-ban elpusztult. A gondozói, hogy a gyászát enyhítsék, egy birkát költöztettek a kifutójába. A próbálkozás sikeres volt, ám 2019-ben a birka is megbetegedett és elpusztult, így Kancsi megint egyedül maradt, amitől ismét depressziós lett. Abdul Latif, az állatkert igazgatója kedden elmondta, tavaly szerettek volna egy hím orrszarvút találni mellé, de ezt meghiúsította a pandémia. Idén a szomszédos Indiából próbálnak társat szerezni a nősténynek, de addig is két birka lehet Kancsi társasága. Latif magyarázata szerint „a birkáknak is szükségük van egy partnerre a saját fajtájukból”.



Kancsi már élt együtt birkával Fotó: STR/NurPhoto / AFP

Kancsi gondozója elmondta, hogy az orrszarvú, mióta megint egyedül él, sokat szomorkodik, a megszokott tápláléka felét sem eszi meg, csak fekszik és sokszor órákig nem reagál a hívásra. A 13 éves nőstény még mindig képes szaporodásra és társra van szüksége – fűzte hozzá. Egy orrszarvú fogságban 35-40 évig él.