Gulyás Gergely: Lehet majd választani a vakcinák közül

Cikkünk folyamatosan frissül.

A szerdai kormányülés döntéseit ismertette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Azt állapították meg, hogy a szomszédos országokban és Európa jelentős részében a harmadik hullám megkezdődött, Magyarországon viszont csökken a fertőzések és a halálozások száma. Elmondása szerint a jelenlegi intézkedések február elsejéig vannak hatályban, amelyeket a jövő héten felülvizsgálnak. Amíg viszont a tömeges oltásra nincs lehetőség, illetve a betegségek számában nincs jelentős visszaesés, addig nincs lehetőség enyhítésre. Megjegyezte, hogy jelenleg kevés vakcina áll rendelkezésre, amit az Európai Unió lassú beszerzésével magyarázott. Emiatt Kínával és Oroszországgal is tárgyal Magyarország, ígérete szerint csak hatékony és biztonságos vakcinát fognak alkalmazni. Hozzátette, hogy az Európai Gyógyszerügynökség is sajnos rendkívül lassú. Csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvába utazik az orosz oltóanyag beszerzése miatt. 8,8 millió embert lehetne beoltani Magyarországon az EU által lekötött vakcinákkal. A gazdasági adatokról azt mondta, hogy 6 százalék közeli recesszió volt az elmúlt egy évben, az éves adatokat hamarosan megkapják. A szerdai kormányülésen foglalkoztak a háziorvosi praxisokkal, és döntöttek az ő esetükben a béremelésekről. Eszerint, aki praxisközösséget vállal, és azon belül a szorosabb együttműködést, az teljes egészében megkapja a béremelést. Ha a lazább formáját vállalja, akkor a 428 ezer forintos orvosbér és a bértábla közötti különbözet 80 százalékát kapja meg a háziorvos. Ha egyáltalán nem választja, akkor 30 százalékát kapja meg a különbözetnek. A fogorvosok is ennek megfelelő bérezésre számíthatnak. Ez az államnak mintegy 100 milliárdos kiadást jelent. Az újságírói kérdéseket az M1 kérdéseivel kezdték. Ahogy Szentkirályi Alexandra fogalmazott, ezek mind a Lánchíd felújítására vonatkoztak. Gulyás Gergely szerint, ha Budapest vezetése a korábbi ajánlatot fogadta volna el, akkor 5,5 milliárd forinttal olcsóbban épülhetne a Lánchíd, de szerinte úgy látszik, hogy a fővárosnak nem számít a pénz. Ettől függetlenül az állam pénzt fog biztosítani a felújításhoz. Arról a felvetésről, hogy a kormány ne gyakoroljon nyomást az orosz vakcina jóváhagyásához, azt mondta, hogy az engedélyezést igenis fel kell gyorsítani. Nem a kormány akar kapkodni, hanem a lehető legtöbb életet akarják megmenteni. Gulyás Gergely szerint az egyetemeken várhatóan február 1. után is online folyik az oktatás. A kormány ismét azt kéri, hogy váltsa le az Európai Bizottság Vera Jourova alelnököt. A miniszter úgy fogalmazott, hogy az alelnök ismét megengedhetetlen kijelentéseket tett Magyarországról és Lengyelországról, ezért Vera Jourova szerinte méltatlan és alkalmatlan a pozícióra. Hamarosan tudunk vásárolni az orosz vakcinából. A kínai SinoPharm oltóanyagából egymillió adagra szerződtünk, de ennek még tart itthon az engedélyeztetése. Most még csak online vagy levélben lehet regisztrálni a koronavírus elleni védőoltásra, de a háziorvosoknál még nem lehet kérni. Egy központi nyilvántartás alapján tervezik az oltást. Okiratot a védőoltás beadásáról itthon is adnak majd, amely egy plasztik kártya lesz. Azok kapják majd meg, akik vagy igazoltan átestek a fertőzésen, vagy beoltották őket. Az oltások jellemzően egy évre adnak védettséget, de ezt majd egyedileg vizsgálják a vakcináknál, az időtartamot pedig fel fogják tüntetni az okiraton. Abban bíznak, hogy az Egyesült Államok új elnöke, Joe Biden, illetve a demokrata adminisztráció Magyarország szövetségese lesz. A vakcinákból lehet majd választani aszerint, hogy ha valaki sorra kerül az oltási tervben, megkérdezik, hogy a rendelkezésre álló vakcinák közül melyiket választja. Ha nincs olyan, amivel beoltatná magát, akkor meg kell várnia, amíg beérkezik az országba. Az oltási sorrendet nem szabad figyelmen kívül hagynia az orvosoknak, mert az bűncselekmény, ha valaki olyan kapja meg az oltást, akinek még nem kellene. Felülvizsgálják jövő héten az ingyenes parkolás kérdését is, de a kormány álláspontja szerint érdemes azt fenntartani. Azt mondta, hogy Magyarországon még nem oltottak be kormánytagokat. Nem érkezett javaslat a vásárlási idősávok visszaállítására, és nem is tervezik azt visszaállítani. A gazdasági adatokról jelenleg csak találhatni lehet, de az államadósság tavaly több mint 80 százalék lett.