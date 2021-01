Kultúra a karanténban

A pandémia miatti zárvatartás az elmúlt évek látogatórekordjai után először sokkolta a múzeumokat is. A budapesti közgyűjtemények idén minden eshetőségre felkészültek.

Kicsit és nagyot egyaránt sújt a pandémia miatti veszélyhelyzet, elmaradnak a látogatók, visszaesnek a bevételek. Ilyen körülmények között hogyan lehet tervezni, milyen megoldásokat lehet találni erre a helyzetre? – tettük fel a kérdést több magyarországi múzeumnak. A Szépművészeti Múzeumot és a Magyar Nemzeti Galériát (MNG) is érzékenyen érintette a járványhelyzet miatti kényszerű bezárás – mondták el a Népszava megkeresésére. Az elmúlt évre tervezett időszaki kiállításaik nagy része nem nyílhatott meg, így a nemzeti galériába tervezett, a preraffaelita mozgalom legjelesebb alkotóit bemutató Vágyott szépség című kiállítást, a Szépművészeti Múzeumba tervezett II. Amenhotep fáraó sírjának felfedezését bemutató tárlatot, a Cézanne-től Malevicsig című nagyszabású kiállítást is el kellett halasztani. A nemzeti galériában múlt év októbere közepén, a három hónapos enyhítés idején bemutatott Sean Scully: Átutazó című retrospektív tárlatot ugyan meg tudták nyitni, de a novemberi szigorításokat követő intézménybezárások miatt csak rövid ideig fogadhatott a galéria látogatókat. Ez a tárlat az eredeti tervek szerint idén májusig látható, így van esély arra, hogy a remélt tavaszi újranyitás után még a közönség találkozhat a világsztár kortárs absztrakt művész alkotásaival. A múzeum folyamatosan tárgyal a kölcsönadó intézményekkel, hogy a múlt évben elhalasztott időszaki kiállításokat idén, az újranyitás után bemutathassák, terveik szerint ez év nyarán, illetve őszén. Ezek mellett év végén egy átfogó Szinyei életmű-kiállítást is láthat majd a nagyközönség a nemzeti galériában. Az elmúlt időszak legnagyobb nehézséget maga a kényszerű bezárás okozta, a tervezett kiállítások, programok zömének elhalasztani. A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria – miként azt a világon és Magyarországon is számos közgyűjtemény tette – az online térbe költözött, virtuális kiállításokat, tárlatvezetéseket, játékokat kínált a látogatóknak. A múzeum különleges színházi programja, a Textúra is az online érhető el az eszinhaz.hu oldalán – hívták fel a figyelmet. A zárvatartás alatt nulla volt a látogatószám, tavaly első és második hullám közötti szűk öt hónap (június második fele – november eleje) alatti újranyitás időszakában átlag 15-20 százalékos volt a látogatottság – a 2019-es hasonló adatokhoz képest – a Szépművészetiben és az MNG-ben. Az erre az időszakra tervezett nagy kiállításokat az első hullám miatt le kellett mondani, a külföldiek szinte egyáltalán nem jöttek, az idősek is – érthető okokból – nagyon kevesen, és megszűntek a szervezett iskolai látogatások is. Tehát nagyon fontos látogatói csoportok estek ki – hangsúlyozták. A Műcsarnok bátran tervez 2021-re, az állandó programjaik sem maradnak el – mondták el lapunk megkeresésére. – 2021-ben is nálunk lesz a Budapest Fotófesztivál nyitókiállítása, megrendezzük a II. Fotóművészeti Nemzeti Szalont, és az idén is nálunk kerül megrendezésre a Derkó, a Derkovits képzőművészeti ösztöndíjasok pályázati kiállítása. Emellett számos egyéni és tematikus tárlatot szervezünk. A Műcsarnok az előzetes tervek szerint valósítjuk meg a kiállítási programunkat. Részben már eleve virtuális eseményeket terveztek a kiállításaikhoz – a bezárástól függetlenül is azt tapasztalják, nagy az érdeklődés az online szakmai és közönségprogramok iránt. – A tapasztalatokból kiindulva számításba vesszük az esetleges tartósabb karantént, így eleve párhuzamosan tervezünk online és offline. Minden kiállításunk elérhető virtuális sétán, és sok ingyenes, illetve belépőjegyes kísérőprogramot – tárlatvezetéseket, kerekasztal-beszélgetéseket – is kínálunk. Eddigi gyakorlatunkhoz képest új, kibővített sétákat is biztosítunk, melyekkel nem csak a tárlat hangulatát kívánjuk bemutatni, hanem 100 százalékban bejárhatóvá tesszük azt. Minden kiállított mű külön-külön előhívható, a bejárást hang- vagy videóanyaggal is kísérjük – hozták fel példaként, milyen megoldásokat találtak a bizonytalan ideig tartó karanténhelyzetre. A Műcsarnok még nem összesítette, múlt évben hány látogatója volt a múlt évben. A pandémia első hullámában a virtuális vezetéseket és programokat 55 ezer néző, a második hullámban – december közepéig – mintegy 20 ezren látogatták.



A Ludwig Múzeumban a gyűjteményi művekből rendezett válogatás mellett jelenleg olyan kiállítások állnak, amelyeket egy hónapon keresztül már korlátolt létszámban látogathattak az érdeklődők. Ilyen például a Barabási Lab Rejtett mintázatok- Hálózati gondolkodás nyelve című tárlata. December 10-én nyílt volna meg a Konok Tamás életművének keresztmetszetét bemutató kiállítás, de látogatók általi birtokbavétele még várat magára. Természetesen a múzeum készül új válogatásokkal is – jelezték lapunknak. – A BEYOND MATTER projekt olyan kérdésekre keresi a választ, mint, hogy hogyan emelhetjük át kulturális örökségünket az online térbe? Hogyan digitalizálhatóak a kiállítások? Milyen technológiai újítások és új módszerek segítik a pontosabb és részletesebb dokumentálásukat? A Lassú élet – Radikális hétköznapok című kiállítás tavaly csak az online térben, illetve Koblenzben volt látható, ennek fizikai megvalósítását nyárra tűztük ki. Szintén nyáron lesz a magyar film 120 éves történetét bemutató tárlat, ami azért is örömteli, mert a filmek beköltöznek az egyébként statikus, tárgyakat bemutató kiállítótérbe. Készülünk a vadászati világkiállítás idejére tervezett kortárs művészeti kiállításra, ahol egy mintegy 4000 éves, máig tartó kultúrtörténeti ívet láthat majd a látogató a kortárs művészek szűrőjén keresztül. A tevékenységünk célja és értelme a látogatók fogadása, a kortárs művészet megismertetése és népszerűsítése állandó és időszaki kiállítások, valamint különböző programok segítségével. Jelenleg több változatot próbálunk kidolgozni a kiállítási programból – ismertették a Ludwig terveit, hitvallását. A megoldási lehetőségeket pedig ekképp írták le: „A legtöbb múzeumnak alapvető változásokat hozott a járvány, így a 2021-es év is nehéznek, másnak ígérkezik. A pandémia számos új helyzetet teremtett, és több hullámban igyekeztünk a járvány okozta kihívásoknak eleget tenni, azaz kiléptünk a virtuális térbe. Ez érdekes és különleges kihívás, mert egyrészt hatalmas a verseny a nézők megnyeréséért, másrészt nem könnyű olyan online tartalmakat előállítani, amelyek segítségével a múzeumlátogatás élménye a fotelből is élvezhetővé válik. Egy köztes műfajról van szó, a tudományos ismeretterjesztő film és a konkrét múzeumi tárgy között foglal helyet a mi online megjelenésünk. Ez új műfaj, amit új társakkal kell megvalósítanunk”. A Ludwig Múzeum látogatottsága az újranyitás időszakában, az előző évi azonos időszak látogatottságához képest 60 százalékosra esett vissza. A kiállításaink népszerűek voltak, azonban a járványhelyzet miatti látogatási korlátozások, nagyszabású események, és programok elmaradása miatt kevesebben látogatták a Ludwigot. A Szépművészeti Múzeum két részletben 900 millió forint kiegészítő támogatást kapott az elmúlt időszakban a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére. A Műcsarnok sem tavaly, sem idén nem kapott kiegészítő támogatást. A Ludwig Múzeum pedig meg tudta tartani munkatársait kiegészítő támogatás nélkül.