Már több mint 2,1 millió ember halt meg a koronavírus-járvány miatt a világon

Az egyházfő kiújult isiásza miatt nem vesz részt nyilvános programjain a következő napokban.

Ferenc pápa kiújult isiásza miatt ismét lemondta több szertartás vezetését és egyéb nyilvános programjait, amelyeken részt vett volna a következő napokban – jelentette be Matteo Bruni vatikáni szóvivő szombaton közleményben. Három héten belül ez a második eset, hogy a katolikus egyházfőnek fájdalmai miatt rövid határidővel le kell mondania misék bemutatását, imádságok vezetését, találkozókat. Ferenc pápa szombaton még elmondta az úrangyala imádságot és áldást az Apostoli Palota könyvtárából, ahogy ezt tervezték. Egyébként ezt a palota Szent Péter térre néző ablakában szokta elmondani, de a koronavírus-járvány miatt ennek helyét ideiglenesen megváltoztatták. Vasárnap viszont már nem tudja bemutatni a szokásos misét a Szent Péter-bazilikában, este pedig vezetni az imahetet lezáró imádságot a Szent Pál-bazilikában. Hétfőn az eredeti tervvel ellentétben nem találkozik a Szentszékhez akkreditált diplomatákkal, ezt az eseményt máskor tartják meg. A pápa időnként kiújuló isiásza miatt felvetődik a kérdés, hogy teljesíteni tudja-e a március 3-a és 8-a közé tervezett iraki apostoli útját, amelyet többen már a járvány miatt is kétségbe vontak. Ferenc pápa 2013-as megválasztása óta most másodszor mondott le szertartásokat és találkozókat egészségi okra hivatkozva.