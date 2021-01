Meghalt 64 beteg, 1257 új fertőzöttet találtak

A dokumentációját is később kezdték vizsgálni – mondta Szentiványi Mátyás.

Előbb-utóbb az európai színtéren is megjelenik a Szputnyik V vakcina – jelentette ki az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatója az M1 szombat esti műsorában. Szentiványi Mátyás úgy fogalmazott: a felelős politikusok látják a vakcinaszűkösséget, és a német kancellár is támogatásáról biztosítja a Szputnyik V vakcinát. A magyar engedélyeztetési folyamatról elmondta:



az OGYÉI feladata a vakcina dokumentációjának átvizsgálása, kiértékelése, magát az oltóanyagot a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálja laboratóriumban, és mindkettő szükséges az engedélyeztetéshez.

Hozzátette: munkatársaik többször jártak Oroszországban áttekinteni a gyártási folyamatokat, és maga is kiutazott Moszkvába Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, ahol találkozott az orosz szakemberekkel. Információi szerint a Szputnyik V vakcinával eddig mintegy egymillió embert oltottak be, akik egy applikációban feljegyezhetik a mellékhatásokat is, de eddig még nem tapasztaltak nem várt mellékhatást. Szentiványi Mátyás kiemelte: az orosz oltóanyag egy adenovírus vektorvakcina, mint a brit AstraZeneca által gyártott oltás, és hatékonysága szintén 90 százalék felett van. Kitért a kínai vakcina magyarországi vizsgálatára is, amelynek