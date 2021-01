Megregulázná a techcégeket Varga Judit

Az online tájékoztatón a korábban előre megszelektált újságírói kérdéseket is mellőzték.

Még mindig erőteljesen zajlik a pandémia világszerte - közölte szokásos napi sajtóeseményén az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta, a védőoltások beadása lassan zajlik, ezt tapasztalják Európában is. Mindegyik oltóponton folyamatosan zajlik a munka. Tájékoztatása szerint eddig 165 ezer ember oltására elengedő készítmény érkezett az országba. A hétfői és a keddi napon is jött egy-egy adag Pfizer-szállítmány, illetve vasárnap várnak a Moderna vakcináiból is. Müller Cecília ismertette, 149 646-an kapták meg az első adag oltást, a másodikat pedig közel 13 ezren. Hangsúlyozta, ez a szám rendkívül alacsony ahhoz, hogy bármilyen óvintézkedést enyhíteni lehessen. "Arra törekszünk, hogy minél több oltóanyagot beszerezzünk, mert csak a tömeges oltásokkal lehet a járványhelyzeten javítani." Egyúttal megkérte azon egészségügyi dolgozókat is, hogy akik szeretnék magukat védetté tenni, ők a közeljövőben mindenképpen jelezzék ebbéli igényeiket. Az országos tisztifőorvos elmondta azt is, hogy nemcsak az idősek otthonában, hanem egyéb bentlakásos intézményekben is terveznek oltani. Az oltási tervben az idősek vannak elöl, mivel ők magas kockázatot viselnek az életkoruk és krónikus betegségeik miatt. Megjegyezte, tudja, mindenki vágyik a régi megszokott életébe visszatérni, ugyanakkor a tömeges oltások fognak egy biztonságos járványügyi helyzetbe hozni, hogy a szélesebb nyitást szélesebb körben elkezdődhessen.

Müller Cecília úgy látja, a kedvező járványügyi adatok mellett a fenyegetettség nem múlt el.

Kitért arra is, hogy a környező országokban is egyre jobban kezdenek elterjedni a mutánsok, ezeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ folyamatosan figyelemmel kíséri. Egyelőre annyit tudni, hogy a brit verzió ellen hatásos a vakcina, a brazil és dél-afrikai variánsokkal kapcsolatban nincsen ilyen információ. Az operatív törzs műveleti központjának vezetőhelyettese elmondta, az elmúlt egy napban 153 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a nem megfelelő maszkviselés miatt. Kiss Róbert elmondta, a bevásárlóközpontokban 19, míg a tömegközlekedési eszközökön hét emberrel akadt dolga az egyenruhásoknak. Az eseményen a korábban gondosan kiválogatott újságírói megkeresések közül már egyet sem olvastak fel. Mindez annak ellenére történt, hogy az eseményről szóló meghívóban azt kérték, legkésőbb 9 óráig küldjék el a megkereséseket.