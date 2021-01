Vb-negyeddöntő: Franciaország – Magyarország (percről percre)

Kövesse figyelemmel a Népszaván a mérkőzés tudósítását.

A magyar férfi kézilabda-válogatott már teljesítette az előzetesen kitűzött célt, azaz bejutott az egyiptomi világbajnokság legjobb nyolc csapata közé. Evés közben jön meg az étvágy, tartja a mondás, így Gulyás István tanítványai sem elégednének meg azzal, hogy elmeneteltek a nyolcaddöntőig. A 20.30-kor (tv: M4 Sport) kezdődő mérkőzésen a hatszoros világbajnok Franciaország lesz a magyar válogatott ellenfele. A gallok eddigi összes meccsüket – szám szerint hatot – megnyerték, így esélyesként várják a párharcot. A magyar szakvezetés a 20 fős keretből ezúttal Borbély Ádámot, Hanusz Egont, Nagy Bencét és Topic Petart hagyta ki a meccskeretből.



Félidő: A magyar csapat kétgólos előnnyel zárta az első 30 percet. A szünetben Spanyolország-Norvégia 21-15, Svédország-Katar 14-10. 30. perc: Magyar labdaszerzés után Bodó bombázta telibe a kapufát, de sikerült begyűjteni a kipattanót. Fél perccel a vége előtt Gulyás István is időt kért. Lagarde kézre ütött, kiállítás a franciáknál. Lékai két másodperccel a vége előtt betalált. (12-14) 29. perc: Gérard kipöckölte Bodó lövését, az egyenlítésért támadhatnak a franciák, akik időt kértek. 28. perc: Lékai talált be (11-13), majd szinte azonnal jött a válasz a franciáktól. (12-13) 27. perc: Ancsin ejtette el a labdát, Guigou vette be az üres kaput. (11-12) 26. perc: Sipost küldik le két percre, neki ez már a második. Fabregas beállósból szépít. (10-12) 25. perc: Amit lehet, azt Mikler megfogja (50 százalékon áll), a fordulás után Bodó növelte a különbséget. (9-12) 24. perc: Pedro a jobb szélről próbálkozik, Gérard azonban hárított. 23. perc: Jön a válasz Ancsintól (9-11), majd Mikler védett. 22. perc: Karabatic kapta beálló pozícióban a labdát, Mikler tehetetlen. (9-10) 21. perc: Újabb magyar eladott labda után átlövésből eredményesek a franciák. (8-9) Kilenc perc után végre egy magyar gól, Bóka a szélről. (8-10) 20. perc: Gyors francia ellentámadás, Guigou kíméletlen. (7-9) 19. perc: Máthé újabb lövése kerülte el a kaput, Mikler viszont egy kis szerencsével megfogott egy átlövést. 18. perc: Megtorpantak a magyarok, öt perce nincs lőtt gól, a franciák viszont ismét betaláltak. (6-9) 17. perc: Máthé durrantott a kapu mellé, de a franciák sem találtak be ezután. 16. perc: Tetszetős kínai a magyaroktól, de megvan az első védés a francia kapustól. Mikler ugyan ismét védett egy nagyot, a kipattanóból tovább zárkóztak. (5-9) 15. perc: Magyar labdavesztés után Guigou indult meg ziccerben. (4-9) 14. perc: Mikler egészen hihetetlen, megfogott egy újabb ziccert. 13. perc: Újabb magyar kiállítás, ezúttal Bánhidit küldték le. A franciák hetest kaptak, Guigou átemelte Miklert. (3-8) A Bánhidi helyére érkező Rosta villant meg beálló pozícióban. (3-9) 12. perc: Guigou talált be, zárkóznak a franciák. (2-7) Nem torpantak meg a magyarok, Bánhiditől érkezett a válasz. (2-8) 11. perc: Egy elrontott francia ziccer után Lékai révén tovább nőtt a különbség. (1-7) 10. perc: Kapus nélkül a magyar csapat támadásban, Bánhidi lerántásáért Fabregast küldték le két percre a bírók. Sikerült bejátszani a labdát Bánhidinek, aki bedobta a ziccert. (1-6) 9. perc: Pedro szerzett labdát, majd ziccerben indult meg, s nem is hibázta el a ziccert. (1-5) Ezt követően Sipost kiállították, de eladták a játékszert a franciák. 8. perc: Bánhidi kapott sárgát, majd Mikler fogott meg egy újabb lövést. A labda visszakerült a franciákhoz. 7. perc: Csodás kezdés: Lékai talált be. (1-4) 6. perc: Lékai villanása után újra kettő közte (1-3), majd Mikler védett egy újabb N'Guessan-lövést. 5. perc: Mikler újabb ziccert védett, a labda visszapattant a franciákhoz, megvan a gallok első gólja. (1-2) 4. perc: N'Guessan lövése elkerülte a magyar kaput, majd a magyar támadás is eredménytelenül zárult. 3. perc: Kapus nélkül, egyenlő létszámban támadnak a franciák, Mikler újabb védése után viszont Szita növelte a különbséget. (0-2) 2. perc: Rögtön emberelőnybe került a magyar csapat, Szita ellen Mahé szabálytalankodott. Máthé Dominik révén a magyarok kerültek előnybe. (0-1) 1. perc: A franciák indították útnak a labdát, Mikler Roland pedig egyből egy védéssel mutatkozott be.

Dánia már az elődöntőben érezheti magát, miután kétszeri hosszabbítás és büntetőpárbaj után legyőzte Egyiptomot. Dánia ellenfele a legjobb négy között a Spanyolország-Norvégia párharc győztese lesz, míg a magyar-francia ütközet továbbjutója Svédországgal vagy Katarral találkozik.