SZDI-kutatás: Simán legyőzné az ellenzék a Fideszt

Az önálló pártpreferenciák esetében a hat ellenzéki párt összesített támogatottsága mintegy 15 százalékal haladja meg a FIDESZ-KDNP támogatottságát.

Valahol utat tévesztett a FIDESZ

Az önálló pártpreferenciák esetében a hat ellenzéki párt összesített támogatottsága mintegy 15 százalékal haladja meg a FIDESZ-KDNP támogatottságát – osztotta meg lapunkkal a tízezer fős országos reprezentatív felmérésének eredményeit a Szociális Demokráciáért Intézet (SZDI) . A kutatás az egyértelmű ellenzéki erőfölényen túl egy olyan adatot is rögzített, ami Orbán Viktor eddigi miniszterelnöki ciklusai alatt nem fordult elő. A választók 63 százaléka szerint a miniszterelnök nem veszi figyelembe a „zemberek” véleményét. Úgy tűnik, hogy a kormánypárti botrányok (Borkai-, Szájer-ügy, FIDESZ- KDNP-s országgyűlési képviselők elleni vádemelések), a COVID19 járvány elleni gazdaságvédelmi intézkedések alig-alig érezhető hatása, az azt kísérő korrupciós látszat, az uniós vétó körüli hercehurca megtépázták a miniszterelnök nimbuszát. A járvány egészségügyi kezelése, az oltások körüli szerencsétlenkedés nem csak a kormánypárt támogatottságát csökkentették, hanem az abba „beleálló” Orbán Viktor hitelét is kikezdték. Nem lehet véletlen, hogy a kormányhoz közelálló kutatóintézet utoljára 2020. júliusában publikált a miniszterelnök népszerűségére vonatkozó adatot. Legkevésbé a 18-39 éves korosztály szerint nem veszi figyelembe az emberek véleményét miniszterelnök, nem véletlen tehát a 25 év alattiak SZJA mentességének ígérete. A felsőfokú végzettségűek több mint háromnegyede gondolja véleményét mellőzöttnek, míg a legkevésbé a budapestiek érzik magukénak a miniszterelnök álláspontját. Leginkább a községekben lakók gondolják úgy, hogy Orbán álláspontja fedi az övékét. A FIDESZ-KDNP szavazók egytizede szerint a miniszterelnök nem figyel az ő álláspontjára, 15 százalék pedig hármast adott, amely valójában a kételkedést jelenti. Vagyis 4 kormánypárti szavazóból egy már nem, vagy kevésbé tud azonosulni Orbánnal.



A kormányváltásról

A felmérésből kiderült, a lakosság 53 százaléka véli úgy, hogy demokratikus választáson leváltható a jelenlegi kormány. Óriási felelősséget ró azonban a politikusokra, hogy a lakosság 47 százalékának álláspontja szerint, nem váltható le demokratikus választáson a FIDESZ-KDNP. Leginkább a községekben élők körében erős ez a vélemény. Reményt ad az az adat, amely szerint a kormánypárti szavazók 30 százaléka osztja az ellenzéki szavazók 70 százalékának álláspontját: demokratikus választáson leváltható a jelenlegi kormánypárt. Az ország érdeke, hogy ne mindkét tábor militánsai döntsenek ebben a kérdésben. A szavazópolgárok 51 százaléka már az ellenzéki pártok szövetségének győzelmét várja. A férfi szavazók, a felsőfokú végzettségűek és a budapestiek tartják lényegesen esélyesebbnek az ellenzéki szövetséget. A kormánypárti támogatók 12 százaléka szerint is győzelmi esélye van az ellenzéki szövetségnek.



Nő az esély és a remény

Hosszú utat kell bejárniuk azonban az ellenzéki szövetség pártjainak ahhoz, hogy bizonyítsák, alkalmas közösségük az ország ügyeinek vitelére. Az SZDI kutatásának eredményei szerint a bizalom megvan irántuk, a reményt felkeltették, - bizonyítja ezt az ellenzéki lista egyre növekvő támogatása -, és a többség (51 százalék) már most is úgy véli, hogy alkalmasak az ország ügyeinek vitelére. A férfiak, a 60 év felettiek, a felsőfokú végzettségűek, a budapestiek és a megyeszékhelyen élők bíznak leginkább a szövetséget kötött ellenzéki pártok kormányzóképességében. Legkevésbé a községben lakók szerint alkalmasak az ellenzéki pártok a közös kormányzásra, ennek ellenére itt is 44 százalékos a kormányzati alkalmasságuk iránti bizalom. A FIDESZ-KDNP szavazók 13 százaléka is alkalmasnak tartja az ellenzéki koalíciót az ország ügyeinek intézésére. Az ellenzéki pártok már megállapodtak abban, hogy közösen állítanak miniszterelnök-jelöltet, közös programmal indulnak a választáson továbbá minden országgyűlési választókerületben közös jelöltet állítanak. A választók - ezt a közös lista említett egyre növekvő támogatottsága bizonyítja – ezt a vállalást elhitték és támogatják az elhatározást. Nem támogatják azonban a szövetségből kilógó pártmegnyilvánulásokat. Meglepő módon a választópolgárok 82 százaléka a jelenleginél szorosabb együttműködést tartana kívánatosnak az ellenzéki pártok között. Különösen figyelemreméltó, hogy az ellenzéki pártok listájára szavazók 89 százaléka gondolja így. Történelmi esély kínálkozik a NER rendszerével szembenállók szerint. Akik nem értik meg ezt az üzenetet – ahogy az elmúlt évtized erre számtalan példát mutatott - örökre eltűnnek a politikából.