Kína megtiltotta a belépést a Kanadából érkezőknek

Putyin elnök nem találja a csodaszert Navalnij semlegesítésére és a nép bizalmának visszaszerzésére.

Szibériától a nyugati végekig mindenhol egységesen alapjaiban rázta meg

Akárcsak a múlt hétvégén, most vasárnap is több mint négyezer tüntetőt vettek őrizetbe Oroszországban, köztük Alekszej Navalnij ellenzéki politikus, korrupcióellenes aktivista feleségét és az eseményről tudósító újságírókat is. A letartóztatottak száma vélhetően utólag is nőni fog. A tüntetések nyomán komoly zsúfoltság alakult ki az orosz fogdákban. A Navalnij szabadon bocsátásáért, a kormányzati korrupció és Putyin elnök ellen tiltakozók ezúttal kevesebben voltak, mint múlt szombaton. A hatalom ezúttal az elrettentés taktikáját alkalmazta. A rohamrendőrséget már szombaton készenlétbe helyezték, Navalnij közvetlen munkatársait és testvérét előre házi őrizetbe helyezték a járványügyi szabályok megsértésének ürügyén, s körözést adtak ki a vasárnapra meghirdetett országos tüntetés fő szervezője ellen is. Már pénteken emlékeztették a lakosságot, hogy nem engedélyezett tüntetésről van szó, akik mégis részt vesznek rajta, azt kockáztatják, hogy magatartásukat tömeges rendzavarásban való részvételként értékelhetik, ami súlyosabb törvényi megítélés alá esik. A tüntetések az interneten szerveződnek, s az ügyészség korlátozta a közösségi médiákhoz való hozzáférést is. A nagyobb orosz városokban a karhatalom lezárta a demonstrációk meghirdetett útvonalát, de a mindenre elszánt tüntetők új útvonalakon vonultak fel, fittyet hányva a mínusz fokokra és az erőszaktól ezúttal sem tartózkodó rohamrendőrökre. A novo ogarjevoi rezidenciáján lég- és vírusmentesen elzárt Putyin számára egyre kínosabb a helyzet. Nem találja sem a hangját, sem az ellenszert Navalnijra. A korrupciós vád immár személyesen őt, nem valamely strómanját érte és eza húsz éve tartósan minimum 60 százalékon lévő támogatottságát. Alekszej Navalnij kezdetben csak egy kis homokszem volt a rezsim gépezetében, aki tudott ugyan kellemetlen perceket és némi bosszúságot okozni, de magát a rezsimet nem veszélyeztette. Mára viszont ő lett Putyin fejfájásának legfőbb oka. A választásoktól való sorozatos eltiltásokat, menetrendszerinti időszakos letartóztatásokat, de még a novicsok mérgezést is túlélő korrupcióellenes aktivistának mostanában sikerült igen mély sebeket ejtenie a Putyin-rezsimen. Németországi lábadozása idején az orosz titkosszolgálat munkatársát csőbe húzva bizonyította be, hogy állami megrendelésre az FSZB próbálta őt eltenni láb alól az idegméreggel, majd hazatérve, immár a börtönből dobta be a legnagyobb bombát, a Putyin fekete-tengeri csodapalotájáról szóló dokumentumfilmet, amelyet két hét alatt, már több mint egymillióan néztek meg. Hívó szavára, a megtorlások ellenére, múlt szombat óta tízezrek vonultak utcára.A Kreml gépezete hiába dolgozik gőzerővel, az erőszakon túlmenően más ellenszert nem talált. Még Putyin és leghűbb segítői sem gondolhatják komolyan, hogy az elnök ifjúkori dzsudópartnere, mindmáig bizalmasa, a milliárdos Arkagyij Rotenberg beáldozásával még menthető a csóró, puritán elnök imázsa. Rosenberg Navalnij leleplező dokumentumfilmjének bemutatása után több mint két héttel, szombaton jelentette be, hogy a 100 milliárd rubelt (mintegy 400 milliárd forintot) érő, Fekete-tenger parti üdülőváros az ő tulajdona, amit hitelből épített fel. Az oroszok ezen valamiért már nem tudnak nevetni.