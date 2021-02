Vasárnap délre újabb demonstrációt hirdettek a vendéglátósok, ezúttal már a Parlament elé.

Újra maszkos rendőrök néztek farkasszemet tüntetőkkel Budapesten: a vasárnapi megmozdulás után hétfőn ismét 200-300 vendéglátós demonstrált a Hősök terén a Le az Adók 75 százalékával Párt (LA75) szervezésében a kényszerű zárvatartások és a kormányzati segítségnyújtás hiánya miatt. „Ez nem a vírusról szól, amíg ti osztozkodtok, mi éhezünk” – jelezték transzparenseiken a tüntetők, hogy fogytán a türelmük és a tartalékuk is. – Nem csak a munkámat veszítem el most, hanem a hivatásomat is, amire rengeteg időt és energiát áldoztam – fakadt ki az egyik tüntető. A harmincas éveiben járó asszony cateringesként dolgozott, így, mivel a rendezvényipart érték el először a járvány következményei, az elsők vesztette el egzisztenciáját. Mint fogalmazott, nem is olyan rég még jól menő vállalkozása volt, mára viszont minden tartaléka odalett, és egyik napról a másikra él. Juci, aki kocsmáját szeretné újranyitni, és kolléganője, Andi azt mondta: ők még szerencsések, mert férjük más szakmában dolgozik, így ha meg is kell húzniuk a nadrágszíjat, túlélik valahogy ezt az időszakot. Abban, hogy most mégis itt tüntettek, szerepe van annak: igazságtalan tartják a korlátozásokat. – Tömve vannak a plázák, a buszok, pöröghet a biznisz a zárt térben üzemelő kaszinóban, de a kocsma, az nem lehet nyitva – dühöngött Juci. A kérdésre, hogy kaptak-e állami bértámogatást, csak legyintettek: igényeltek pénzt az alkalmazottak után, de eddig nem kaptak semmit sem. Ahogy vasárnap, úgy hétfőn is igazoltatták és figyelmeztették a részvevőket a rendőrök, mivel szabálysértést követtek el. Volt, akinek ruháit is átvizsgálták. Egy 15-20 fős csoport a földre ült, hogy tiltakozzon a hatósági fellépés ellen, mások kölcsönkapott megafonon keresztül osztották meg történetüket, problémáikat, félelmeiket. (Közben némi zavart okozott, hogy a Rend-Szerváltók nevű Facebook-csoport is itt tartotta kormányellenes tiltakozó akcióját.) Noha a tüntetés résztvevői közül többen is nehezményezték, hogy tiltakozásuk nem kap elég figyelmet, a megmozdulást meghirdető Ecsedy Áron, az LA75 párt alapítója nem volt elégedetlen. Szerinte annak ellenére is sikerült sokaknak bemutatni a vendéglátóiparban dolgozók tarthatatlan helyzetét, hogy a beígért hatósági szigor miatt elmaradt a korábban beharangozott tömeges étteremnyitás. A tüntetés szervezői – akik a kormányzati intézkedéseket „covid-kommunizmusnak” nevezték – vasárnap délre újabb demonstrációt hirdettek, ezúttal már a Parlament elé.