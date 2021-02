355,80 forinton az euró

Az év első hónapjában erősen kezdett a hazai feldolgozóipar. A lezárások nyár előtti megszűnésével akár 5-6 százalékkal is nőhet idén a GDP.

A magyar gazdaság növekedése a lezárások minél gyorsabb feloldásától függ, ez utóbbi pedig annak függvénye, hogy milyen gyorsan alakul ki a minimálisan elfogadható átoltottság. A kormány is minden erejével gyorsítaná az oltásokat, amire jó példa a kínai és az orosz vakcinák – uniós engedélyeztetés előtti – erőltetett beszerzése is. A gazdasági elemzők az átoltottság függvényében több forgatókönyvet is publikáltak az idei gazdasági folyamatokra: ha lassabban alakul ki a teljes átoltottság, akkor a magyar gazdaság három százalék körüli növekedésre számíthat, ám ha a lezárások még a nyár előtt megszűnnek, akkor akár 5-6 százalékkal is nőhet idén a GDP. A magyar kormány hivatalosan 3,5 százalékos gazdasági növekedést vár 2021-re, az MNB jóval szélesebb sávba, 3,5–6 százalék közé teszi azt. A hazai és más uniós országok feldolgozóipara januárban már erőteljes növekedést mutatott. A Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság (MLB K T) felmérése szerint a januári beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított értéke 54,9 pontra emelkedett a decemberi 51,6-ról, ami az eddig mért hetedik legmagasabb januári érték. A BMI 50 százalék feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére utal, s ez a folyamat már négy hónapja tart. A termelési mennyiség indexe ugyan csökkent a decemberi értékéhez képest, miközben az új rendelések állományára utaló index magasabb lett az előző hónaphoz viszonyítva, s ez utóbbi a feldolgozóipari növekedés erőteljes folytatását jelzi előre. A kedvező képet árnyalja, hogy a kormány által elrendelt járványügyi korlátozások elsősorban nem a feldolgozóipart, hanem a személyes kontaktok kerülése miatt a szolgáltatásokat vetették vissza. Hónapok óta zárva tartanak a színházak, az éttermek, a szállodák, a kulturális intézmények, és ezek nyitására is szükség lenne a gyors gazdasági növekedés helyreállításához. Az MLBKT feldolgozóipari felmérésének eredményei azt mutatják, hogy az elmúlt hónapok csökkenése után januárban nőtt a foglalkoztatás, valamint a külpiaci mutatók is emelkedtek az előző hónapokhoz mérten, az exportindex is 50 százalék fölé került, ami a kedvező külföldi keresletre utal. A kedvező feldolgozóipari adatok nem egyediek, a Markit piackutató felmérése szerint az európai gazdaságok többségében nőtt a feldolgozóipar teljesítménye: a magyar gazdaság szempontjából kiemelten fontos német feldolgozóipar nagy lendülettel növelte teljesítményét, az 57,1 pontos BMI azonban négy havi mélypontnak számít. Olaszországban 34 hónapja a legnagyobb növekedést érte el a szektor 55,1 pontos BMI értékkel, az osztrák 54,2 pont pedig 26 havi csúcsnak számít.