Meghalt Vermes Albán

A januári átigazolási időszak a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt nem hozott grandiózus transzfereket, két magyar futballista azonban így erősebb csapatba szerződött.

Február elsejével a legtöbb labdarúgó bajnokságban véget ért az átigazolási időszak, így ebben a cikkben áttekintjük a legérdekesebb téli transzfereket. Ha valaki tavaly ilyenkor azt mondta volna, hogy 2021 januárjában egyetlen játékosért sem fizetnek 23,1 millió eurónál többet bizonyára mindannyian csak legyintettünk volna. Igen ám, de a koronavírus-járvány megtette kártékony hatását, a futballklubok is saját zsebükön érzik a problémát. Noha megszokhattuk, hogy nyáron jóval többet költenek a klubok, azért szemléletes, hogy 2019 telén a Chelsea 64 millió eurót fizetett Christian Pulisicért, míg tavaly a Manchester United 55 milliót Bruno Fernandesért. Ezzel szemben most a Premier League 20 csapata mindössze 85,56 milliót költött, ami 65 százalékos visszaesést jelent a tavaly ilyenkorhoz képest. Hasonló a matek a többi nagy ligánál is, az olasz Serie A-ban 64, a német Bundesligában 75, a spanyol La Ligában pedig 86 százalék a csökkenés mértéke. A spanyol élvonal 21,25 milliós költéséből kiderül, túl sok mozgás nem történt, a Real Madrid és a Barcelona senkit sem igazolt. Előbbi együttes meglepetésre már múlt nyáron sem vásárolt senkit, ennek hátterében is nyilvánvalóan anyagi megfontolás áll. A galaktikusok háza tájáról ugyan nem érkeztek olyan lesújtó hírek, mint a Barcelonáétól, ugyanakkor sokatmondó, hogy jelen állás szerint a szezon végén ingyen távozik Sergio Ramos és Lucas Vázquez is, miután egyikük sem fogadta el a klub szerződéshosszabbítási ajánlatát, amely a jelenleginél kevesebb bért kínálna. Eközben a Barcelona csődközelbe került, átigazolásról álmodni sem merhettek a szurkolók, lévén a klub játékosai jelenleg hiába várnak fizetésükre. A klubvezetés múlt nyáron több túlfizetett sztártól már megszabadult, négy hónap múlva pedig Lionel Messi szerződése is lejár, s immár nem lenne meglepő, ha ő is távozna. ,,Már hosszú ideje tudjuk, hogy Leo a világon a legjobb és nélküle nem vagyunk sokra hivatottak” – jelentette ki a minap Ronald Koeman, a Barcelona edzője, aki borús jövőképet vetített előre. Angliában a két manchesteri óriás sem volt aktív, a City senkit sem igazolt, míg a United a 18 éves Amad Diallót szerződtette, aki tavasszal még aligha váltja majd meg a világot. A Liverpool a piac hétfői zárónapján talált megoldást arra, hogy Jürgen Kloppnak egy ideje nem volt egyetlen egészséges középhátvédje sem. A vörösök így sem költöttek sokat, kétmilliót fizettek a Prestonnak Ben Daviesért (nem összekeverendő a Tottenham ugyanilyen nevű játékosával), illetve kölcsön vették a Schalke 20 éves török bekkjét, Ozan Kabakot. Jóval nagyobb volt a mozgás az Arsenalnál, amely nagy tisztogatást tartott: felbontotta Mesut Özil, Szokratisz Papasztatopulosz és Shkodran Mustafi szerződését, továbbá kölcsönadott közel egytucatnyi futballistát, amivel mindegy heti egymilliós bértömeg szabadult fel. Ellenben tavasszal Londonban rúgja a bőrt a Real Madridtól kölcsönvett Martin Odegaard, aki a Manchester United elleni bajnokin már be is mutatkozott. Olaszországban a 77 milliós összeköltésből a Juventus vitte a prímet, a bajnok 18 milliót fizetett ki a Genovának a 18 éves Nicolò Rovelláért, aki nyárig kölcsönben maradhatott együttesénél. A német élvonal csapatai 48,4 értékben nyitották ki a pénztárcájukat, ebből csak 20 millió Szoboszlai Dominikra ment el, így nem meglepő módon ő a Bundesliga legdrágább téli szerzeménye. Tudását azonban sérülése miatt még nem tudta megcsillogtatni. A transzferidőszak utolsó napján a németek két világbajnok játékosa is hazatért, Mustafi a Schalkét, míg Sami Khedira a Herthát választotta. Az ugyancsak vb-győztes Özil a török Fenerbachéhoz igazolt, ahol immár magyar csapattársa van Szalai Attila személyében, aki az Apollon Limassoltól érkezett. A 23 éves középhátvéd bemutatkozása annyira jól sikerült új csapatában, hogy egy szurkoló az alábbit írta közösségi oldalán: „Mostantól az új védelmi miniszter neve: Attila.”