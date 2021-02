Robbantással fenyegetőzött a vírushelyzetre hivatkozva - elítélték

Egy férfi az áruházban levők számának csökkentésére akarta kényszeríteni a rendőrséget, ellenkező estre pedig robbantást helyezett kilátásba a vád szerint. A bíróság a férfit egy év letöltendő börtönre ítélte. A jogi minősítéssel nem ért egyet az ügyészség és fellebbez a vádlott terhére.

A vádirat szerint egy ötvennégy éves férfi 2020. április 23-án, a reggeli órákban felhívta a 112-es segélyhívó számon a rendőrséget, és előadta, hogy egy XIII. kerületi áruházban túl sokan tartózkodnak. A férfi délután ismételten telefonált, mivel álláspontja szerint továbbra is sokan vannak a bevásárlóhelyen, és ekkor már azzal fenyegetett, hogy ha a rendőrség két napon belül nem intézkedik, akkor egy Molotov koktéllal ő fogja megszüntetni a kifogásolt helyzetet. A telefonáló nem sokkal később személyesen megjelent a boltnál, és annak falára alkoholos filctollal becsmérlő mondatokat írt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság bevetési rendőrei még aznap elfogták a férfit, a XIII. kerületi nyomozók pedig gyanúsítottként hallgatták ki. A Fővárosi Főügyészség a terhelt ellen terrorcselekménnyel fenyegetés bűntette és falfirka elhelyezésével elkövetett rongálás vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. A bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat közveszéllyel fenyegetés bűntettében és rongálás vétségében, ezért őt 1 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte és 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, valamint elrendelte korábbi, felfüggesztett szabadságvesztéseinek végrehajtását. Az ítélet nem jogerős, ellene az ügyészség és a vádlott is fellebbezett. A Fővárosi Főügyészség azért jelentett be fellebbezést, hogy a fenyegetődzéssel megvalósult bűncselekményt a másodfokú bíróság terrorcselekménnyel fenyegetés bűntetteként minősítse, és súlyosítsa a büntetést. A rendőrség által a falfirkák eltávolításáról készített fényképet a melléklet tartalmazza.