Volt élettársa családját akarta kiirtani a pápai férfi, miután kiszabadult a börtönből

Emberölés előkészületével vádolja az ügyészség azt a 47 éves pápai férfit, aki volt élettársa, annak új párja és közös gyermekük megölését tervezte - közölte a vádhatóság . A vádirat szerint a már többszörösen büntetett előéletű férfi kapcsolatuk ideje alatt is bántalmazta élettársát, aki azonban emiatt nem tett feljelentést. Miután a férfit 2015 nyarán letartóztatták, majd szabadságvesztésre ítélték, a nő közölte vele, hogy nem várja meg. Az asszony végül két évig mégis tartotta vele a kapcsolatot, a szakítás csak 2017-ben vált véglegessé, amikor a nő új társat talált magának. A vádolt férfi a szakítást nem tudta elfogadni, előbb telefonon, majd levélben és ismerősein keresztül fenyegetni kezdte a nőt és annak új élettársát, többek között azzal, hogy felgyújtja a házukat. Az ügyészség közleménye szerint a férfi 2018-ban a börtönben elhatározta, hogy leszámol a családdal, majd amikor a párnak 2019-ben gyermeke született, az ő megölését is tervbe vette. A férfi végül 2020 júniusában szabadult, és miután tudomást szerzett arról, hogy volt élettársa autóbusszal jár be Pápára, többször várt rájuk a helyi buszpályaudvaron, azzal a szándékkal, hogy megöli őket. A nő azonban a férfitól tartva mindent megtett annak érdekében, hogy találkozásukat elkerülje, alig mert otthonról kimozdulni, amikor pedig mégis utaznia kellett, nem a pályaudvaron, hanem egy korábbi megállóban szállt le. A férfi 2020. augusztus 11-én kést vett magához, azzal a szándékkal, hogy végez a családdal, de mivel a család a vártnál későbbi járattal érkezett, elkerülték egymást. A nő viszont tudomást szerzett volt élettársa tervéről, és feljelentést tett. A rendőrség a férfit őrizetbe vette, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. A jelenleg is letartóztatásban lévő férfival, mint visszaesővel szemben a főügyészség börtönbüntetést indítványozott.