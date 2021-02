Nem árt, ha esős vasárnapra készülünk

Néhol havazás és erős szél is jöhet. Van, ahol 17 fokot is mérhetünk.

Az ország nagyobb részén az átlagosnál jóval enyhébb idő lesz a következő napokban is – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzés szerint szombaton többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, hosszabb-rövidebb felszakadozások délen, délnyugaton lehetnek. Elszórtan várható kisebb eső, szitálás, az esti óráktól az Északi-középhegység környékén havas eső, havazás, néhol ónos eső is kialakulhat. Az ország délnyugati részén a délnyugati, máshol az északkeleti, keleti szél helyenként megélénkül, néhol meg is erősödik. A tartós, sűrű köd miatt a Fővárosra és Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas és Veszprém megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében ónos esőre figyelmeztetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északkeleti harmadán és a Rábától nyugatra 1 és 8, máshol 9 és 17 fok között alakul.

Vasárnap általában vastag felhőtakaró borítja majd az eget, a déli megyékben lehet kissé vékonyabb, szakadozottabb a felhőzet, de érdemi napsütés ott sem valószínű. A nap első felében főleg az ország északi felén-harmadán számíthatunk néhány tized milliméter csapadékra eső, az Északi-középhegység vidékén, északkeleti határ közelében havazás, ónos eső formájában. Fennáll a veszélye jelentősebb jégréteg kialakulásának is. Délutántól a Dunántúlon nagy területen elered, ott akkor több mm eső is hullhat. A délkeleti, keleti szél a Kisalföldön és a Dél-Alföldön erősödhet meg. Az ónos eső veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyére adtak ki figyelmeztetést. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +7, a csúcshőmérséklet 3 és 15 fok között valószínű, ezen belül északkeleten lesz a hidegebb, és délen helyenként a tavasziasan enyhe idő.