A Fradi legyőzte a Fehérvárt, nagy lépés tett az újabb bajnoki címért

Bravúrgyőzelemmel zárta a hétvégét a Ferencváros, míg a Győr szakállas rekordnál tart a női kézilabda Bajnokok Ligájában.

A Norvégiában bevezetett általános kormányzati korlátozó intézkedések részeként felfüggesztették az összes sporteseményt az országban, ezért a női kézilabda Bajnokok Ligájában érdekelt Vipers Kristiansandnak két opció maradt: lemondja hazai mérkőzéseit és az alapszakaszból hátra lévő összes meccsért járó pontot játék nélkül adja oda riválisainak, vagy egy merész húzással (pályaválasztói jogáról lemondva) két hét alatt körbehaknizza Európát, lesz ami lesz alapon. A norvégok utóbbi mellett döntöttek, ami a logisztikai bravúr mellett sportértékét tekintve is említésre méltó próbálkozás. A sormintát Metzben egy, a Népligetben kettő, Érden a Rosztov ellen (!), aztán Németországban és Szlovéniában egy-egy parti alkotja. Ugyanakkor az FTC is hasonló cipőben jár, a Covid miatt elhalasztott összecsapások torlódása folytán az elmúlt hetekben négy BL-mérkőzést játszott (és még fog a héten is kettőt): abból hármat kilenc napon belül, miközben az előző szerdán a legnagyobb hazai riválissal, a Győri ETO-val is összeakaszkodott a bajnokságban (kikapott). Az erőltetett menet a Népligetben folytatódott, ráadásul egyből a legjobb forgatókönyvvel: ugyanis az egészen kimagasló szervezettséggel és odaadással küzdő Ferencváros 30-28-ra legyőzte a norvég bajnok Vipers Kristiansandot! Az egész úgy indult, hogy a keretbe sem nevezett Bíró Blanka helyett Janurik Kinga kezdett a kapuban: csak az első félidőben kilenc lövést (benne számos ziccert) hárított. A szünet után az addig csere Háfra Noémi jól szállt be, és az FTC a második felvonást is lendületes, pontos kézilabdával indította, míg a mezőny legeredményesebb játékosa Klujber Katrin lett hét góllal. Janurik 13 védéssel járult hozzá a sikerhez. „Igazán értékes a győzelem Európa egyik legjobb csapata ellen. Ezen a héten tragédia történt az FTC-családban, elvesztettük masszőrünk édesanyját, ezért neki ajánlom a győzelmet. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, köszönetet kell mondanom nekik ezért a teljesítményért, nagyszerű csapatmunka volt” – idézte az európai szövetség honlapja Elek Gábor edző értékelését. A két csapat hétfőn ismét az Elek Gyula Arénában játszik egymással. A Győri Audi ETO-val kapcsolatban hagyományosan úgy kell kezdeni a tudósításokat, hogy épp hányadik rekordját írja felül. A címvédők 33-15-re verték a horvát Podravka Koprivnicát idegenben, így a BL-ben csúcsot jelentő 49 mérkőzésből álló veretlenségi sorozatot tudnak felmutatni. Emiatt az összes érdekelt verhetné a mellét, de ők ilyet nem tesznek, csak nyernek, nyernek, nyernek. Most épp 18 góllal… Három év statisztikai mérlege: 42 győzelem és hét döntetlen. A férfiaknál a MOL-Pick Szeged 32-29-re kikapott a Tisza-parton a Paris Saint-Germaintől: pedig a párizsi keretből sérülés miatt hiányzott a két Karabatic (Luka és Nikola), ám a jövevények nélkülük is brutálisan erős kerettel nyomultak. Például náluk játszott a tíz gólos dán Mikkel Hansen, akit amúgy a két hete véget ért világbajnokság legértékesebb játékosának választottak (nem mellesleg a világklasszis balátlövő volt a vb-aranyérmes dán válogatot legjobbjai is). Mikler Roland bravúros védéseire alapozva vezetett a Szeged, de aztán a rendkívül gyorsan támadó franciák diktáltak, ráadásul a végjátékban nem tudott mit kezdeni a hazai csapat az ellenfél védekezésével, így végül hárommal győztek a párizsiak. Ezzel megszakadt a szegediek 18 találkozóból álló hazai veretlenségi sorozata a BL-ben. Juan Carlos Pastor, a Szeged edzője elismerte az ellen fölényét. „Gratulálok a párizsiaknak, megérdemelt sikert arattak. Sokat hibáztunk támadásban, de nem ezen, hanem a védekezésünkön ment el a két pont. Jó csapat ellen játszottunk, de hinnünk kell magunkban a jövőben, ez hiányzott most.”