Átlépte a 106 milliót a világszerte regisztrált koronavírusos esetek száma

Nemzetközi sajtószemle, 2021. február 8.

Foreign Policy Ugyan az eredeti terv az volt, hogy a nagy európai pártcsaládok is a demokrácia felé tereljék az új tagországokból érkező és soraikba belépő politikai erőket, a vége azonban az lett, hogy ezek a szövetségek fedezik a térség rossz fiúit, autokratáit. Ennek legékesebb példája az EPP és Magyarország – írja Dalibor Rohac, az American Enterprise Institute Pozsonyból elszármazott elemzője. Felidézi, hogy az Európai Néppárt már 10 éve adja elő a szokásos cirkuszt, mármint hogy a jogsértések miatt kizárja a Fidesz, ám abból mégsem lesz semmi. A magyar EP-képviselők továbbra is felszólalhatnak a plenáris üléseken és tisztségeket tölthetnek be a bizottságokban, a konzervatív tömörülésnek köszönhetően. Sőt, nagyon úgy néz ki, hogy ha elérkezettnek látja az időt, akkor a magyar kormánypárt előbb lép ki az EPP-ből, mint ahogy az saját maga megszabadulna tőle. Az Orbán-kabinet olyan intézkedéseket, hozott, mint a Stop, Soros!, kiebrudalta a CEU-t és lehetetlenné tette, hogy a kis pártok saját listával induljanak a választáson. A Néppárt minderre maximum felvonta a szemöldökét és időnként pufogott. Viselkedése mutatja, mennyire felszínesek a pártcsaládok, és hogy milyen akaratlan következményei vannak a tervnek, mármint hogy egész Európában demokrácia jöjjön létre. A gondok leginkább abból erednek, hogy az uniós politikát alapvetően a tagok szándékai határozzák meg. És az egyes frakciók nemigen tudják megzaboláznia a renitens pártokat, annál is kevésbé, mert Strasbourgban a befolyásuk attól függ, hány mandátumuk van. Ez pedig felülír jóformán minden más megfontolást. A Néppártnak a Fidesz a legnagyobb sara, de ott van még a hasonló politikát követő szlovén miniszterelnök is, arról nem beszélve, hogy az EPP menlevelet adott a nevetséges bolgár kleptokráciának, Boriszovval az élen. De ugyanígy vaj van a szociáldemokraták és a liberálisok fején is, ezért a pártcsaládok sűrűn vádolják egymást, hogy pont ti beszéltek, meg hogy a másik képmutató. Pedig elvileg meg kellene fizetniük az árát, ha valamelyik tagjuk letér a demokrácia útjáról. Csak éppen a hazai választóknak nemigen fűlik a foguk ahhoz, hogy megbüntessék saját politikusaikat, amiért azok autokratákkal szövetkeznek. Ám amíg a nagy pártszövetségesek antidemokratikus figurákat fogadnak be, addig felmentést adnak ki számukra. Legitimálják ezeket a korrupt, esetenként autoriter vezetőket, amit azután azok odahaza arra használnak, hogy visszaverjék a bírálatokat. Magyarország kapcsán katasztrofálisnak bizonyult, hogy folyamatosan próbálják megbékíteni. Lásd az EU pénzügyi csomagja ügyében létrejött kompromisszumot, amely gyakorlatilag biztosítékot jelent Orbán számára, hogy hazai üzelmei nem befolyásolják az EU nagyvonalúságát. A Nyugat-Balkán vagy Ukrajna vezetői azt a következtetést vonhatják le, hogy nagy pártcsaládok megtűrik a posztkommunista tolvaj rendszereket és a tekintélyuralomra törekvő politikusokat. Azaz szélhámos vezetőket fedeznek. Márpedig ha a szövetségek nem tartanak nagytakarítást a saját soraikban, akkor alighanem írott malaszt marad az az európai törekvés, hogy az unió megvédje a demokráciát és a jogállamot.

Die Welt Az osztrák kancellár már alig várja, hogy ne kelljen nap mint nap beleavatkoznia az alapjogokba, és nyugodtan elmehessen sörözni a barátaival, illetve minden kötöttség nélkül meglátogathassa a szüleit, valamint a nagymamáját. A 34 éves Kurz abból az alkalomból nyilatkozott, hogy kormánya mától lényegesen enyhíti a korlátozó intézkedéseket, ugyanakkor szigorít a beutazási feltételeken, miközben változatlanul magas, 1500 körül van a napi korona megbetegedések száma. Azt mondja, nem volt más választás, mert az embereknek elegük van a bezártságból, így egyre kevesebben tartották magukat az előírásokhoz. Ezért újra megnyílnak az iskolák és az üzletek, de a diákoknak reggelente teszten kell átesniük, mint ahogy azoknak is, akik pl.fodrászhoz mennek. A kormányfő azonban jelezte, hogy ha megint rosszabbra fordul a járványhelyzet, akkor visszatérnek a nagyobb szigorhoz. Annál is inkább, mert az egyetlen megoldást a vakcina jelenti, abból viszont egyelőre nincs elég, ám közben a brit és a dél-afrikai törzs legalább 30 %-kal gyorsabban terjed, mint az eredeti változat. Kurz úgy számol, hogy az oltások eredményeként nyárra normalizálódhatnak a viszonyok, de addig még viharos hónapok következnek. Az oltóanyag körüli mizéria kapcsán kifejtette, hogy jó ötlet volt a közös beszerzés. A gondot ott látja, hogy túl lassú az illetékes európai hatóság. Hogy mennyiért sikerül megvenni a szert az ez esetben teljesen lényegtelen, mert a fertőzés minden hete hatalmas károkat okoz. Amibe persze belejátszanak a gyártóknál fellépő gondok is. A maga részéről nem zárja ki, hogy Ausztriában is beadják az orosz vagy valamelyik kínai készítményt, de csak akkor, ha azokat engedélyezik az EU-ban. Itt szó sincs geopolitikai harcról, csakis a hatékonyság, a biztonság és az számít, hogy gyorsan hozzá lehessen jutni ezekhez a szerekhez. Viszont ha az oroszok és a kínaiak megkapják az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyását, akkor akár arról is szó lehet, hogy osztrák földön szintén gyártsák ezeket az vakcinákat. Külpolitikai kérdésekre áttérve a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Navalnijt szabadon kell engedni. Egyetért azzal, hogy ha Moszkva nem enged, akkor szankciókat kell alkalmazni. Ám azt elutasítja, hogy a megtorló intézkedések keretében leállítsák az Északi Áramlat 2 építését, mert a gázvezeték nem csupán az oroszok, hanem a németek, osztrákok és más európai államok érdekeit is szolgálja.