Biden szerint az Egyesült Államok és Kína rendkívüli versenyt fog vívni a globális gazdasági színtéren

Bármilyen aktív Joe Biden, az USA 46. elnöke nem akadályozhatja meg, hogy ezen a héten ne a 45.-ről szóljanak a hírek. A szenátusban kedden kezdődik a Donald Trump elleni alkotmányos vádemelés második, ítélő szakasza, amely legalább egy hétre el fogja terelni a figyelmet az új kormányzatról.

Ez csupán a negyedik impeachment amerikai elnök ellen – egyben a második, amelynek Trump a főszereplője. Egy éve azért vonták felelősségre, mert a segélyek visszatartásával próbálta zsarolni az ukrán elnököt, hogy jelentsen be vizsgálatot Joe Biden ellen, illetve akadályozta a kongresszust a történtek felderítésében. Akkor egyetlen republikánus szenátor, a utahi Mitt Romney szavazta meg az első vádpontot, Trumpot pedig a szenátus végül felmentette. Most is hasonló eredményre lehet számítani, bár republikánus szenátorok élete is veszélyben forgott, amikor január 6-án Trump feltüzelt hívei néhány órára elfoglalták a Capitolium épületét. A jobboldali politikusok azonban egyelőre óvakodnak nyíltan szembefordulni a volt elnökkel, mert félnek a szavazóitól. Saját államaikban máris sorra fegyelmit adnak azoknak a republikánus képviselőknek, akik az alsóházban megszavazták a második impeachmentet. A tízből eddig heten kaptak megrovást, amiért nem védték meg Trumpot. A volt elnököt ugyanakkor nem könnyű védeni. Ügyvédei és a republikánus szenátorok arra építik stratégiájukat, hogy Trump már nem elnök, nem lehet elmozdítani, így az egész eljárás értelmetlen és sérti az alkotmányt. Csakhogy ő nem ismeri el a választási vereséget, továbbra is elnöknek tekinti magát, az elnöki levélpapírt használja és amikor ügyvédei a múlt héten benyújtották előzetes jogi véleményüket, a „volt elnök” helyett végig a „45. elnök” formulát alkalmazták. A logikai ellentmondás aligha fogja zavarni a republikánus szenátorokat abban, hogy megint felmentsék Trumpot. Szinte kizárt, hogy az 50 demokrata párti voks mellé összejöjjön a jobboldalról a kétharmadhoz szükséges 17. Más kérdés, hogy saját pártjából is sokan örülnének, ha később egy másik, egyszerű többséget igénylő szavazással a demokrata párti oldal örökre eltiltaná a közhivataloktól, így a 2024-es elnökválasztáson való indulástól. Mindkét oldal gyors eljárást szeretne, mert le akarják zárni az elmúlt négy évet. A döntés mégis valamelyest elhúzódhat Trump egyik ügyvédje miatt, aki hívő zsidóként azt kérte, hogy pénteken napnyugtától vasárnap reggelig majd függesszék fel a munkát. Biden elnök igyekszik semlegesnek mutatkozni, másrészt egy interjúban azt mondta, hogy Trumpnak nem kell megkapnia a volt elnökök esetében szokásos titkosszolgálati tájékoztatókat. Attól tart, hogy elődje, mint arra már volt példa, esetleg kifecsegi a nemzetbiztonsági titkokat.