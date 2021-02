356,91 forinton az euró

A tavalyi vírusválságot a teljes hazai üzemanyagpiacon belül leginkább a márkás kutak gázolajeladásai sínylették meg – derül ki az adóhatósági és érdekképviseleti kimutatások összevetéséből.



Tavaly 5,5 százalékkal, 6,4 milliárdról 6,1 milliárd literre, három éves mélypontra csökkent az üzemanyagok összesített hazai forgalma – számítható ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által nemrég közzétett adatsorból. Ennél nagyobb éves zuhanást csak 2012-ben és 2010-ben ért meg az ágazat, amiért egyaránt az akkori gazdasági válság volt okolható. (Az esés az év első felében 6,4, első háromnegyedében pedig 5,8 százalékra rúgott.) Az üzemanyagfajtákat külön vizsgálva, 2020-ban benzinből 1,8, gázolajból 4,3 milliárd liter fogyott, ami 6,9, illetve 4,9 százalékos mínusz. A teljes üzemanyag-forgalmon belül a nyilvános kutak 6,2 százalékkal kevesebbet értékesítettek, ami 7 százalékos benzin- és 5,8 százalékos gázolajigényesésből adódik össze. E körben tavaly 5,2 milliárd liter üzemanyag fogyott, ami a teljes forgalom több mint négyötöde. Ebből egy kivonással megkapjuk a nem nyilvános, közvetlen nagykereskedelmi értékesítés adatait is. Itt a vevők főképp közületek, állami szervek, tömegközlekedési, mezőgazdasági és építőipari cégek. Az összforgalom kevesebb mint egyötödét kitevő hálózat tavaly az adatok tanúsága szerint csak 1,2 százalékos csökkenéssel szembesült. Ez azt bizonyítja, hogy a - lényegében csak dízelt használó - nagyvevők igényeit a világjárvány alig vetette vissza. A nagy hazai olajcégeket tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) korábban közzétett jelentése szerint a nyilvános töltőállomások és az összforgalom mintegy felét képviselő, márkás hazai kutakon tavaly 7,8 százalékos esést mértek. Ezen belül a benzinkereslet 6,9 százalékkal 1,4 milliárd, míg a gázolajforgalom 8,3 százalékkal 2,2 milliárd literre csökkent. E kör csak 2010-ben ért meg ennél nagyobb zuhanást. Az összes kútra vonatkozó NAV-adatokból kivonva a MÁSZ-kimutatást, képet kaphatunk a körülbelül ezer „márkátlan” vagy „fehér” hazai kút világáról. A legszembetűnőbb, hogy e kör tavalyelőtthöz képest mindössze 0,4 százalékkal kevesebb gázolajat értékesített. Vagyis a "fehérek" gázolajeladásait szinte egyáltalán nem vetette vissza a koronavírus-járvány. (Azért itt is megszakadt a zsinórban öt éve tartó forgalmi csúcssorozat.) A benzinnél viszont 7,7 százalékos a zuhanás. Igaz, erre az üzemanyagfajtára jóval kevesebb az igény. Így viszont a "fehér" kutak összesített eladásai is csak 2,5 százalékkal estek vissza. (Az első háromnegyed-év során a MÁSZ-kutakon 7,5, míg az azon kívülieken 4,1 százalékos összesített forgalomcsökkentést mértek az előző év hasonló időszakához képest.) Az arányok érzékeltetésére érdemes megjegyezni, hogy a "fehér" kutak még így is csak körülbelül harmadannyi benzint és feleannyi gázolajat értékesítenek, mint a – velük nagyjából megegyező darabszámú – "színesek".

A járvány miatti korlátozások főként a nemzetközi szállítást és az idegenforgalmat érintették, ami elsősorban az autópályák és főútvonalak kútjain okozott bevételkiesést – világította meg ez utóbbi jelenség hátterét lapunknak Grád Ottó, a MÁSZ főtitkára. Ezeket az egységeket ugyanis túlnyomórészt szervezetük tagvállalatai üzemeltetik. A nagy flották ráadásul csak itt használatos kártyákkal fizetnek. Ez a hatás a „fehér” kutakon szinte egyáltalán nem érvényesült. Kérdésünkre a főtitkár úgy vélte, a "fehér" gázolajértékesítés szinten maradása mögött nem az áll, hogy a „márkás” kutak közönségének egy része átpártolt volna az úgymond olcsóbbnak tartott „márkátlanokhoz”. Általánosan alacsony üzemanyagtarifák közepette az árkülönbség jóval kevésbé befolyásolja a vásárlói szokásokat - fűzte hozzá. Sőt Grád Ottó a benzinesek körében inkább fordított folyamatot észlelt. A normál benzin bioetanoltartalmának megnövelése miatt ugyanis sokan átpártoltak az alacsonyabb biorészarányú, viszont elsősorban „színes” kutakon elérhető prémiumtermékekre. A főtitkár ennek tudja be azt is, hogy az egyaránt jelentős benzinigényesés a „fehér” kutakat még a MÁSZ-tagoknál is nagyobb mértékben sújtotta. A gázolaj nagykereskedelmi vázát alkotó tömegközlekedés, belföldi szállítás, mezőgazdaság és építőipar igénye tavaly azért esett kisebb mértékben, mert eme ágazatok teljesítménye alig mérséklődött – tette hozzá Grád Ottó.