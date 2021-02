Csütörtökön már több helyen is havazhat

Viharos széllökésekre is készülhetünk.

túlnyomóan borult lesz az ég, majd napközben északnyugat felől elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet. Az ország nyugati felében felhőátvonulásokra számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. A reggeli, kora délelőtti órákban a Délkelet-Alföldön is megtörténik a halmazállapot-váltás, ezzel együtt pedig az egybefüggő csapadék is egyre inkább a keleti országrészre szorul vissza, majd kora délután ott is megszűnik. A délután folyamán a Tisza vonalának tágabb környezetében hózáporok kialakulhatnak. Az északnyugati, északi szelet nagy területen kísérik erős, a Dunántúlon, illetve az északkeleti megyékben viharos lökések. A friss havat nagy területen hordhatja a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön -6 és +5 fok között várható.