Újabb AstraZeneca-vakcinaszállítmány érkezett Magyarországra

A főpolgármester arra kért minden budapestit, az elkövetkező hideg éjszakákon segítsen megóvni a legelesettebb emberek életét, és felhívta a figyelmet, azokra is fontos odafigyelni, akik az otthonukban fagyoskodnak.

Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-bejegyzésében számolt be arról a fővárosi összefogásról, amelynek keretében a következő napokban civil szervezetek is részt vesznek az utcán fagyoskodók egészségének és életének megóvásában. „Idén télen is ellátogattam a Menhely Alapítvány krízisautójára. Megrázó élmény, de tanulságos és szép is, hogy néha, néhány órára én is részt vehetek annak az ellátásnak a munkájában, ami a legszegényebb budapestiek közül a legelesettebbeket sem hagyja magára, a legnagyobb hidegekben sem.” A főpolgármester hozzátette:

„nem szabad, hogy bárki közülünk arra kényszerüljön, hogy hidegben, fagyban éjszakázzon. Különösen nem ebben a rettenetes hidegben.”

Karácsony Gergely bejegyzéséből kiderül, a hajléktalan embereket segítő szervezetek a következő éjszakákon megerősített kapacitással dolgoznak a főváros utcáin. Az életvédelmi feladatok ellátásában a Budapesti Közlekedési Központ és a Fővárosi Önkormányzati Rendészet munkatársai is részt vesznek. A fővárosi polgármestereket pedig arra kérte a városvezető, hogy a kerületi közterület-felügyeletek is segítsenek. Mint írta, a széleskörű együttműködésben olyan szervezetek is részt vesznek, mint például a Budapesti Bike Maffia, a Józsefvárosi Önkormányzat, az Utcáról Lakásba Egyesület és A Város Mindenkié csoport. Az önkéntesek az esti órákban Budapest egy-egy városrészét járják be biciklivel vagy gyalogosan, hogy minél kevesebb budapesti maradjon az utcán a hidegben.

Karácsony Gergely arra kért minden budapestit, hogy ha bármilyen okból az utcán tartózkodik este 8 és reggel 5 óra között, segítsen megóvni a legelesettebbek életét.

„Ha segítségre szoruló hajléktalan emberrel találkozunk, hívjuk fel a Menhely Alapítvány éjjel-nappal hívható diszpécser szolgálatát a 06-1-338-4186-os telefonszámon!”

A főpolgármester kiemelte, nagyon fontos odafigyelni azokra is, akik az otthonukban fagyoskodnak. Mint írta, a kihűléses halálesetek jelentős része fűtetlen lakásokban történik. Leginkább az egyedül élő, idős emberek vannak veszélyben, ezért rájuk is figyeljünk oda a következő napokban – hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely.