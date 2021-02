Kultúra karanténban

A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.

Az öröm csodája

A farsangi mulatságokon az emberek évszázadok óta zenével, tánccal várták a tavaszt, s különböző jelmezekbe bújva igyekeznek elűzni a telet. Most a Budapesti Vonósok hangszerei öltöznek jelmezbe. A barokktól a XX. századig keletkezett zenei tréfák során madarak, állatok elevenednek meg a hallgatók előtt. Egy csaknem 300 éves tyúk indítja a sort, majd Vivaldi tengelicéje fuvolázik. Az elefánt és a hattyú ünnepélyes felvonulását követően dongó repked keresztül-kasul a teremben. Kakukktojásként egy mechanikus írógép is szerepel kattogó billentyűkkel és sorvégi csengettyűvel, jelenléte a szövegszerkesztők világában már történelem. Végül kakukk, fülemüle és fürj bújik elő a Gyermekszimfónia játékhangszerei közül. Mindeközben Korponay Zsófi színésznő jóvoltából velünk lesz Gazdag Erzsi, Weöres Sándor és a híres rímhányó, Romhányi József is. A Budapesti Vonósok koncertje a Csodalámpa Alapítvány és rajta keresztül a súlyosan beteg kis-nagy gyermekek javára szól, a közvetítés alatt adománygyűjtés indul a Csodalámpa Alapítvány céljaira, melyet közvetlen a csodabogarak.com oldalon tehetnek meg. A koncert megtekinthető a Budapesti Vonósok és a Papageno portál Facebook-oldalán, valamint a Csodalámpa és Budapesti Vonósok honlapján, 19:00

Végre egy kis csönd

„A pillanat, amikor még elkaphatnád az asztalról levert poharat. Figyeled mozdulatlan zuhanását. Most hagyja el a kritikus pontot. Önálló pályára áll, kikerül a szándékok és lehetőségek köréből. Percek, napok, évmilliók. Közeledés és soha meg nem érkezés. Végre egy kis csönd.” A budapesti Katona József Színház novemberben meghívásos drámapályázatot hirdetett, a húsz beérkezett pályamű közül a teátrum rendezőiből és dramaturgjából álló zsűri négy alkotás megvalósítása mellett döntött, melyek közül elsőként Garaczi László Végre egy kis csönd című munkáját láthatja a közönség ma este héttől. Az előadás 48 órán keresztül lesz elérhető az eSzínház oldalán. Rendező: Máté Gábor. Szereplők: Rezes Judit, Mészáros Béla, Szirtes Ági, Kocsis Gergely. A darab végén, a sorozat további részeihez hasonlóan, beszélgetést is láthatnak az alkotókkal. eSzínház, 19:00



Tánccal köszöntik a Bivaly évét

A kínai csillagászati naptár szerint ma lépünk be a Bivaly évébe. A kínai holdújév – avagy a tavaszünnep – számos kelet-ázsiai országban, a világ népessége negyedének az év legnagyobb ünnepe. Magyarországon eddig többek között a budapesti Millenárison és a Müpában tartottak holdújévi ünnepeket. Most a Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetsége, a Kínai Népköztársaság Kulturális és Idegenforgalmi Minisztériuma, a Sino-Európai Intézet (Sino-European Foundation of Chinese Culture and Education), valamint a Kínai Changchun Filmstúdió közreműködésével és támogatásával egy népszerű és termékeny koreográfus, Csang Csi-kang 2007-es világszerte sikert aratott darabját mutatják be a Sino-Európai Intézet Facebook-oldalán. A Tiltott gyümölcs a Nagy Fal lábánál című, látványos előadásban több mint kétszáz táncos lép fel, a darab története szerint egy ifjú keresi a boldogságát a Tang-dinasztia idején az észak-kínai Sanhszi tartományban. Facebook, 20:00