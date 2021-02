Lecsapott a tél az baleseti intézetre: kabátban, sálban dolgoznak a nővérek és az orvosok

Sz. Gáborné végül mindegyik találkozót lemondta, ilyen-olyan indokkal.

Kósa Lajos fideszes képviselő a csengeri szélhámossal, Sz. Gábornéval többször is készült Németországba 2013-ban, hogy magával a német pénzügyminiszterrel, Wolfgang Schäublevel találkozzon Sz.-né öröksége ügyében – derül ki Kósa feleségének rendőrségi vallomásából. Erről Juhász Péter, az Együtt volt politikusa számolt be Youtube-csatornáján.

– Férjemet Sz. Gáborné Németországba hívta a német pénzügyminiszterrel, Wolfgang Schäuble úrral tárgyalni valamilyen ügyvéd közbenjárásával 2013 tavaszának környékén. A férjem engem kért meg, hogy menjek velük és segítsek neki németül tolmácsolni. Én nem szívesen, de igent mondtam – mondta Kósa felesége az iratok szerint.

Az utazás előtt pár nappal az örökösnő azt állította, hogy a német pénzügyminiszter lemondta a találkozót. Ezután újabb időpontot szerveztek, és a politikus ismét megkérte a feleségét, hogy kísérje el tolmácsolni, de ő akkor nemet mondott.

– Megint olyan megérzésem volt, hogy nem életszerű az, hogy egy ilyen találkozó ilyen körülmények között jön létre – jelentette ki Kósáné.

Ez a találkozó is elmaradt, mert Sz. Gáborné szerint Schäuble úrnak nem volt jó az időpont. Ezután egy harmadik időpontot is megbeszéltek, de ekkor már Kósa felesége azt kérte férjétől, hogy ne is említse neki ezeket. A politikus a rendőrségi vallomásában csak annyit mondott, hogy Sz. Gáborné hívta Németországba és Svájcba is, de a német útra soha nem került sor. Juhász felhívta a figyelmet arra is, hogy Kósa a tanúvallomásában azt mondta, ő soha nem fogadott el ajándékot Sz. Gábornétól. Ezután a nyomozók több dokumentumot is mutattak Kósának, amelyekben arról nyilatkozott, hogy ajándékot fogad el az örökösnőtől. Ezeken Kósa Lajos, az ügyvéd, a közjegyző és Sz. Gáborné aláírása is szerepelt. Egy közjegyzői okirat pedig az édesanyjának adandó több százmillió forintról szólt. Kósa Lajos édesanyja azt mondta a rendőröknek, hogy sosem kapott semmit Sz. Gábornétól, nem látta az okiratokat, sosem találkozott az ügyvéddel vagy a közjegyzővel. Azt nem tudta megmondani, hogyan kerültek a személyes adatai az okiratokra, de a fia ismeri ezeket a személyes adatait.

Blikk szintén hozzájutott a rendőrségi iratokhoz. A lap megkérdezte Kósa Lajost arról, hogy mi volt a találkozó célja, és mikor jött rá, hogy nem lesz ilyen alkalom. A politikus először azt válaszolta, hogy nincs információja a német kormányok programszervezőiről, majd közölte:

– A magam részéről első kézből tájékoztatom: minden nagyrabecsülésem ellenére nem terveztem találkozót Schäuble úrral, s talán ez is lehet az oka annak, hogy nem volt szerencsém találkozni vele – jelentette ki a Blikknek.