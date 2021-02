Annyi hó esett Moszkvában, hogy 80 ezer ember kell az eltakarításához

Mihail Kaszjanov úgy véli, hogy a magyar kormányfő azok egyike, akik konszenzust akadályozó problémákat generálnak az Unióban.

Exkluzív interjút adott a Válasz Online -nak Mihail Kaszjanov, az ellenzéki Népi Szabadság Párt elnöke, Oroszország volt miniszterelnöke. A beszélgetésben az orosz államfő, Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor magyar kormányfő együttműködésére is kitért.

Mihail Kaszjanov az interjú során elismerően szólt a korábban általa is kritizált orosz ellenzéki politikusról, Alekszej Navalnijről, aki szerinte már az ellenzék és a tüntetések vezérévé vált . Úgy véli, szükségük van rá, mivel az utcai tüntetések nélkül semmilyen változás nem történhet. Kaszjanov szerint most nem az a legfontosabb kérdés, hogy a büntetőtáborra ítélt Navalnijt ki helyettesítse. A volt miniszterelnök elmondása szerint kész bármilyen feladatot elvégezni, amit az egyesült ellenzék rá ró, de már nincs annyi ambíciója, mint amikor még részt akart venni az elnökválasztáson. Arra a kérdésre, hogy visszaadná-e Krímet Ukrajnának, azt válaszolta, hogy továbbra is úgy gondolja, hogy minden Krímmel kapcsolatos döntés törvénytelen. Elmondása szerint miniszterelnökként nem volt a beosztottja az elnöknek, mert a hatalmi berendezkedés akkor még összhangban volt az alkotmánnyal, az elnök nem volt a végrehajtó hatalom feje.

– Az én időmben még nálam volt a végrehajtó hatalom, ezzel élve tudtam reformokba kezdeni – Putyin, mint politikai vezető általános támogatásával. A leváltásom után egyetlen olyan miniszterelnök sem akadt, aki saját akaratából hajtott végre reformokat – mondta.

A viszonyuk azért romlott meg, mert nézeteltéréseik voltak például a Belaruszhoz és Ukrajnához való hozzáállásban illetve a legfőbb politikai kérdésekben nem értettek egyet.

– Putyin például nem tekinti szuverén országoknak a volt szovjet tagköztársaságokat – Belaruszt, Ukrajnát, Grúziát, Moldovát –, és kritizálta, hogy egyenlő partnerekként kezeltem őket. Nekikezdtem a nyugdíjreformnak is, ami lehetővé tette volna, hogy az emberek maguk rendelkezzenek a megtakarításaikkal, az elnök viszont – a szovjet időkhöz hasonlóan, amikor mindenki az államtól függött – inkább a tenyeréből etette volna őket – magyarázta Kaszjanov.

A volt kormányfő elismerte, hogy Putyiné a többség, de szerinte a 2000-es elnökválasztás volt az egyetlen, amit tényleg megnyert.

– Az utána következők eredményeit legalábbis kozmetikázták – tette hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy az elnök népszerűsége már nemcsak Moszkvában és Szentpéterváron, hanem más nagyvárosokban is 50 százalék alá süllyedt, ami őt is és a belső körét is aggaszthatja.

– Ma már az igazi arcát mutatja: egy KGB-tiszt, aki politikai kihívók nélkül vezeti az országot, s csak ukázokat oszt, majd kikényszeríti a végrehajtásukat – állapította meg.

A Magyarország és Oroszország közötti szívélyes kapcsolatot azzal magyarázta, hogy Putyin célja, hogy megossza az EU-t, és képtelenné tegye arra, hogy egységes kül- és biztonságpolitikája legyen.

– Az önök miniszterelnöke azok egyike, akik konszenzust akadályozó problémákat generálnak az unióban – jelentette ki.

Kaszjanov szerint Putyint nem érdekli, hogy valaki szélsőjobbos vagy szélsőbalos, de azért próbálja a lojalitásukat megvenni, hogy ne lépjenek fel egységesen például az emberi és nemzetközi jogi jogsértései ellen.

– Ezt mindig helyzete válogatja, és nem a politikai orientáció számít, hanem a bajkeverésre való képesség. Putyin velük játssza a játékát, hogy megelőzze az EU Oroszországgal kapcsolatos egyhangú – és gyors – döntéseit – fejtette ki.

Úgy véli, hogy mivel Putyin a Szovjetunióban nőtt fel, vissza akarja állítani az 1990 előtti világrendet, amikor egy egész világ Washington és Moszkva versengését nézte. Mindenkit felhasznál, aki segíti ezt az ambícióját, és minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy szétverje a transzatlanti egységet.