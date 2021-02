Görbicz Anita sportigazgatóként folytatja

Visszavonulása után a következő szezontól sportigazgatóként folytatja pályafutását Görbicz Anita, a Győri Audi ETO világklasszis kézilabdázója.

Visszavonulása után a következő szezontól sportigazgatóként folytatja pályafutását Görbicz Anita, a Győri Audi ETO világklasszis kézilabdázója. A győri klub hétfőn közleményben jelentette be, hogy az átlövő nyáron befejezi a játékot, de továbbra is az egyesület alkalmazásában marad. "Egy másodpercig sem volt kérdés, hogy Anita a kézilabda pálya után karrierjét a klubban folytatja. A klubnak szüksége van a legendáira, és benne is megvan a szándék, hogy egy új szerepkörben dolgozzon tovább. Nyáron egy nagy játékoskarrier véget ér, de ugyanekkor egy új fejezetet is nyitunk, biztos vagyok benne, hogy ebben a feladatkörben is megállja majd a helyét” - olvasható Bartha Csaba klubelnök nyilatkozata. "Azt korábban eldöntöttem, hogy ez lesz az utolsó szezonom játékosként. Nagyon sokat köszönhetek az ETO-nak. Egyeztetve elnök úrral abban maradtunk, hogy július 1-től sportigazgatóként segítem tovább az egyesületet, nagyon örülök, hogy továbbra is a Győri Audi ETO KC csapatáért dolgozhatok"- reagált Görbicz Anita.