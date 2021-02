Rangveszteségek árnyékolják be Harry hercegék gyermekáldását

A brit média néhány héten belül várja a hivatalos döntést arról, hogy a kaliforniai „száműzöttek” még megmaradt hivatalos pozíciójukat is elvesztik.

Az elmúlt napokban alaposan megsűrűsödtek a tavaly a tengerentúlra áttelepedett, végül a kaliforniai Montecitóban berendezkedett sussexi hercegi párról szóló, végeredményben a monarchia jövőjét is érintő történetek. Vasárnap Meghan terhességének híre melengette meg a Covid-pandémiától elgyötört britek szívét. Harry herceg és hitvese szóvivőjük útján jelképes jelentőséggel Valentin-napon jelentették be, hogy „legnagyobb örömükre Archie báty lesz”. Az időzítés sokatmondó volt, hiszen Diana walesi hercegnő 37 évvel ezelőtt ugyancsak a szerelem napján hozta nyilvánosságra második várandósságát, az 1984-ben világra jött Harryvel. A királyi kötelezettségek és korlátozások elől Kaliforniába „menekült” pár által közzétett fekete-fehér fotó, Meghan kidomborodó hasa alapján egyértelmű, hogy az egykori hollywoodi színésznő az általános 12 hétnél későbbre hagyta a terhesség bejelentését. A brit média júniusra várja a második bébit, aki remélhetőleg enyhíti Sussex hercegnéjének 2020 nyarán elszenvedett spontán vetélése miatti fájdalmát. Egyben megmagyarázza, miért kérte három hónappal ezelőtt a londoni felsőbíróságtól a Mail on Sunday lappal szembeni személyiségi jogi perének kilenc hónappal való elnapolását. Múlt héten végül, nagy meglepetésre, a tárgyalás lefolytatása és tanúk meghallgatása nélkül a hercegné javára döntött az újság ellenében. Egy nappal a közelgő gyermekáldásról szóló információ után bombaként robbant a CBS amerikai tévéhálózat híre, mely szerint a hercegi pár beleegyezett első mélyinterjújába, mely március 7-én kerül a képernyőre. A kérdező a műfaj világszerte talán legismertebbje, Oprah Winfrey. A 67 éves sztár közeli szomszédja a Sussexeknek, egyben mind velük, mind Meghan édesanyjával, Doria Raglanddal baráti viszonyt alakított ki, utóbbinak állandó jógapartnere. A 2018-as windsori esküvőre is meghívást kapott tévés személyiség a megállapodás értelmében bármiről faggathatja a párt. Sem a CBS, sem a sussexi hercegi pár nem tartotta szükségesnek, hogy előzetesen beavassa a tervbe a Buckingham-palotát. Az interjú hatása akár a Dianával 1995-ben, illetve a trónörökössel 1994-ben készült, többek között házasságtöréseiket is feltáró szenzációs interjúkénál is rombolóbb lehet. Meghan korábban többször utalt arra, szigetországi boldogtalansága mögött fajgyűlölő megjegyzések is húzódtak és úgy érezte, a királyi család nem fogadta be. A szakításról szóló, 2020-ban kötött sandringham-i megegyezés egyéves áttekintésének közeledtével Harrynek nincs sok vesztenivalója. A brit média néhány héten belül várja a hivatalos döntést arról, hogy a kaliforniai „száműzöttek” még megmaradt hivatalos pozíciójukat is elvesztik. Harry szempontjából a katonai rangjaitól való megfosztása nyomhat a legtöbbet a latban. Ez éppúgy vonatkozik a Királyi Tengerészet főkapitányi, mint a Királyi Légierő honingtoni bázisánál betöltött tiszteletbeli főparancsnoki címére. Aligha számíthat a trónöröklés hatodik várományosa a Rugby Football Union fővédnöki pozíciójának megtartására sem, Meghan pedig kénytelen lesz feladni a londoni National Theatre tiszteletbeli vezetését. A rebellisek rajongóinak szemében kíméletlennek látszó leépítés mögött az az aggodalom is áll, hogy a királyi család nem szeretné, ha a hercegi pár várható médiaszereplési dömpingje során Harry katonai egyenruhában villoghatna Meghan szülésének feltételezett időpontja lényegében kizárja, hogy Harry herceg részt vegyen nagyszülei nyári jeles eseményein, II. Erzsébet 95., illetve Fülöp edinburgh-i herceg 100. születésnapján. A pandémiát a windsori kastélyban átvészelő uralkodói párnak, de Károly hercegnek is fájhat, hogy a közel kétéves Archie-t több mint egy éve nem látták. Még bizonytalanabb, mikor ismerkedhetnek meg Erzsébet tizedik vagy tizenegyedik dédunokájával, attól függően, mikor szüli meg harmadik gyermekét Zara Tindall, Anna hercegnő lánya. A kaliforniai újszülött amerikai-brit kettős állampolgársága révén akár az amerikai elnöki címért is versenybe szállhat, de automatikusan a trónöröklési lista nyolcadik helyére kerül, megelőzve András yorki herceget.