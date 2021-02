Továbbra sincs időpontja a Gulyás-Karácsony találkozónak

A főváros automatikus és teljes kompenzációt vár az elvont iparűzési adó fejében.

A főváros által meghirdetett tesztidőpontok kétharmadára akadt eddig jelentkező, így még van hely a későn ébredőknek. A tesztelést és az oltást azért is fontosnak tartja a főváros, mert nyakunkon a harmadik hullám, ahogy az oltási programról szóló mai, György István államtitkárral folytatott egyeztetésen is elhangzott. A fővárosi idősotthonok lakóinak 70 százalékát oltották be eddig, csak azok maradtak ki, akik nem voltak olthatóak, vagy nem kívántak élni a lehetőséggel. A dolgozók esetében 60 százalékos az átoltottsági arány. – A fővárosi otthonok összes telephelyén élők között jelenleg 28 Covid-fertőzött van – mondta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes mai tájékoztatóján. A fővárosi önkormányzat a kerületekkel közösen háziorvosi rendelők mellett dedikált oltópontok kialakítására tett javaslatot a kormánynak. Új oltópontokat alakítanának ki a sport és kulturális intézmények erre alkalmas termeiben, és a kerületi egészségügyi intézményekben. Ezzel összesen 30 darab extraoltópontot tudnak létrehozni, ami helyszínenként 3000 budapesti beoltását tenné lehetővé naponta. Az eddig beérkezett kérelmek alapján egyelőre 8 milliárd forintos bevételkiesés jelent a fővárosi önkormányzatnak a kormány által biztosított iparűzési kedvezmény, de a kis- és középvállalkozások még egy hetük van az adókedvezmény-igénylés leadására. – A NAV-tól kapott adatok alapján az érintett 188 ezer vállalkozó közül eddig csaknem 35 ezren éltek a lehetőséggel – mondta el Kiss Ambrus. Arra is emlékeztetett, hogy a főváros előzetesen 15-20 milliárdos kieséssel számolt, de ezzel kapcsolatban február végén a kérelmezési határidő lejárta után pontosabb képet kaphatunk majd. Ez május végén a tavalyi bevallások beérkezése után válhat élessé, amikor a cégek eleget tesznek tavalyi év után adóbefizetési kötelezettségüknek. Ekkor világossá válik, hogy mekkora csapást mért a fővárosi vállalkozásokra a járvány és a nyomában járó gazdasági válság. Szeptemberre pedig az is kiderül, hogy a főváros fizetésképtelenné válik-e novemberre vagy be tudja fejezni az idei pénzügyi évet. Az idei költségvetés egyensúlyba hozásához eleve bekalkulálták a teljes 80 milliárd forintos maradvány felhasználását. Minden ezen felüli bevételkiesés finanszírozhatatlanná teszi Budapest működését. – Éppen ezért a főváros teljes és automatikus kompenzációt vár a kormánytól az iparűzési adó elvonása miatt – hangsúlyozta Kiss Ambrus, aki a Népszava kérdésére válaszolva megerősítette: a városvezetés még mindig nem kapott időpontot az erről szóló kormányzati egyeztetésre. – Ha egy olyan városban, amely a GDP 36-37 százalékát termeli meg, a kormányzati elvonások ellehetetlenítik a közszolgáltatások biztosítását, az nem a városvezetés, hanem az állami döntéshozók felelőssége – jelentette ki Kiss Ambrus. A városvezetés mindezek ellenére továbbra is tartja magát korábbi ígéretéhez, miszerint nem terveznek csoportos létszámleépítést. A FÖKÉTÜSZ állami átvétele kapcsán bejelentett elbocsátásokat leszámítva nem is terveznek ilyet és nem is volt egyik cégnél sem. Beleértve az FKF-t is. – A cégnél sem az éves, sem a havi létszámadatok nem igazolják a kormánypárti sajtó által jelzett jelentős elbocsátási hullámot - cáfolta a korábban megjelenteket a főpolgármester-helyettes. A jövő heti közgyűlésen – a frakciók véleménye alapján a vészhelyzet okán továbbra is Karácsony Gergely dönt az előterjesztésekről – többek között döntés születik a Baross utcai idősotthon vezetői pályázatának kiírásáról, a fővárosi újraindítási csomagról, a polgári kezdeményezésről szóló rendeletről (ha egy ügy napirendre vételét legalább 10 ezren kérik, akkor a Fővárosi Közgyűlés tárgyalja azt), a civil szervezetekkel való együttműködés kereteiről, a főváros településszerkezeti tervéről, értékes épületek fővárosi, illetve kerületi védettségének elrendeléséről, törléséről, valamint a fővárosi finanszírozású színházak üzleti tervéről. A Kőbányai út 22. szám alatti ház 71 bérlakására bérleti szerződést kötnek jelenlegi használóikkal, akik így hajléktalanból bérlővé avanzsálnak. – A főváros a jövő héten egyeztet a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) soron következő ülésének időpontjáról és napirendjéről – válaszolta Kiss Ambrus a Népszava kérdésére. A főpolgármester-helyettes kevés esélyt lát a februári időpontra. A tárgyalandó ügyek közé bekerülhet az állam által átvenni szándékozott projektek-ügye. Erről már hónapok óta folynak az egyeztetések, a főváros és a kormány is megtette javaslatait és viszontválaszok is születtek már az ügyben.