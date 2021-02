Huszonhat újabb tanár mondott fel az SZFE-n

Többezer eurót követel Masters KG menedzsmentje a Jerusalema Challenge-felvételekért.

Fizetési felszólításokat kezdett el szétküldeni a világ különböző országaiba Kgaogelo Moagi dél-afrikai énekes, ismertebb nevén Masters KG menedzsmentje azoknak a cégeknek, vállalkozásoknak, melyek munkatársai részt vettek a tavaly elindult Jerusalema Challenge-ben. Akik kapcsolódtak az akcióhoz, a YouTube-ra feltöltött jó hangulatú, a Jerusalema című számra készített táncos videóval mondtak köszönetet a koronavírus-járvány elleni küzdelemben hősiesen helytállóknak. „Óriási megtiszteltetés számomra, hogy az emberek az egész világon az én dalomra táncolnak, nagy örömmel nézem ezeket a videókat” – mondta az énekes tavaly novemberben a spot on news című portálnak. Menedzsereinek más a véleménye, az RTL német televízió számolt be arról, hogy a jó szándékú kezdeményezésnek csúnya vége lehet. A Masters KG nevében a szerzői jogok megsértése miatt fizetési felszólításokat kezdtek küldeni azoknak, akik táncukat feltöltötték a YouTube-ra. A követelt összeg címzettenként 1000-4000 euró között volt, Észak-Rajna-Vesztfália önkormányzata például négyezer eurót fizetett, miután jogászai szerint nem volt lehetőség kibújni a kötelezettség alól. „Mi nem teszünk mást, mint képviseljük az ügyfeleink érdekeit, minden hozzánk tartozó énekesnek és énekesnőnek anyagi kárt okoz, ha a számaikat engedély nélkül önreklámozásra használják fel – írta a német kereskedelmi csatorna részére eljuttatott közleményében az énekes jogi képviseletét Európában ellátó Warner Music. - Megvizsgáljuk a klipeket és akiknél úgy ítélik meg a jogászaink, hogy a videót saját arculatuk építésére, üzleti haszonszerzésre is fel tudják használni, azokkal szemben képviseljük ügyfeleink érdekeit.” „Jogilag támadhatatlan ez a lépés, ugyanis, ha a videók készítői nem kértek előzetesen engedélyt arra, hogy erre a számra táncoljanak, és a felvételt feltöltsék, akkor megsértették a szerzői jogokat – mondta az RTL-nek Christian Solmecke ügyvéd. - Enyhítő körülmény lehet, hogy a videó feltöltői nem akartak rosszat, de ez nem ad felmentést a szerzői jogsértés vétsége alól. Ha engem kérne fel valaki a jogi képviseletére, akkor azt tanácsolnám neki, próbáljon meg peren kívül megegyezni a menedzsmenttel, bíróság előtt a videót engedély nélkül feltöltők nem tudnának nyerni.” Magyarországról a szegedi Somogyi Könyvtár és a Magyar Légimentők Alapítvány videóját találtuk meg a videómegosztón. Mindkét helyen meglepődtek, amikor lapunktól megtudták, hogy pénzt követelnek a videó feltöltőitől. Sem a könyvtár, sem a légimentők nem kaptak eddig felszólítást jogdíj fizetésére és azt mondták a Népszavának, elgondolkoznak azon, mi legyen a videók sorsa. Nagy Boglárka, a Magyarországi Légimentés Alapítvány alapítója lapunknak azt nyilatkozta, kapott egy e-mailt a YouTube-tól, miután megjelent a táncos videó az oldalon: ebben az szerepelt, hogy vannak országok, melyekben a felvétel csak korlátozottan érhető el a helyi jogszabályok miatt. Az esetleges jogi problémák lehetőségére nem figyelmeztetett a videómegosztó oldal levele.