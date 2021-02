Tíz napot kaptunk a válaszra: most a belső határellenőrzés visszaállítását kísérő követelményekre figyelmeztetik Magyarországot

Az utóbbi hetekben a német sajtóban több vallomás volt olvasható arról, hogy egyes hívők miért léptek ki a katolikus egyházból a kölni egyházmegyében.

Az utóbbi hetekben a német sajtóban több vallomás volt olvasható arról, hogy egyes hívők miért léptek ki a katolikus egyházból a kölni egyházmegyében. Mint a Die Zeit nemrégiben beszámolt róla, olyan sokan jelezték kilépési szándékukat, hogy az illetékes hivatalnál már április végéig lefoglaltak minden időpontot, vagyis aki ki akar lépni, annak legkorábban májusban lesz lehetősége erre. Havonta ez mintegy ezer kilépést jelent. Miért éppen a kölni egyházmegyében ekkora a kilépési szándék? A papok által elkövetett szexuális visszaélések kapcsán került bírálatok kereszttüzébe az egyház konzervatív szárnyához tartozó kölni érsek, Rainer Marie Woelki. A főpap még 2018-ban egy független testületet bízott meg azzal, hogy feltárja az egyházmegyéjében történt visszaéléseket. Elsősorban azon személyeket érintette a vizsgálat, akik nem csak ismerték a bűnelkövetőket, hanem fedezték is őket. Nyilvánvalóan többségében nem alacsony rangú egyházi személyiségekről van szó. A jelentést azonban mindmáig nem tették közzé. Pedig tavaly márciusra ki is tűzték a dokumentumot ismertető sajtótájékoztató időpontját, ezt azonban végül lemondták. Ősszel aztán újabb fordulat történt az ügyben. Woelki bejelentette, új elemzés készül, de az elsőt nem hozzák nyilvánosságra. Ezzel hatalmas felháborodást keltett és természetesen nem csak az általa irányított egyházmegyében. Több médium is azzal vádolta Woelkit, hogy el akarja tussolni a szexuális visszaéléseket. A hívők egyre bizalmatlanabbak lettek az érsekkel szemben. Ennek az lett az eredménye, hogy tömegesen fordítanak hátat az egyháznak, de még 70 év felettiek is. Az okokat egy 89 éves katolikus asszony, Rena Krebs magyarázta el a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeizungnak. Mint mondta, a hívők bizalmatlanságát magyarázza az is, hogy az egyházi személyiségek közül senki sem vállalja a bátorságot, s nem áll a nyilvánosság elé elismerve azt: vétkezett. Így bocsánatért sem esedeznek az áldozatoknál. A kölni érsekségnél a papság körében is egyre nagyobb az elégedetlenség Woelkivel szemben. Tavaly év végén Dormagen település lelkipásztora, Klaus Koltermann szólította fel távozásra. Ezután azonban a helyi egyházi vezetés megfenyegette: fellépésének következményei lesznek. A plébános ezt így kommentálta a FAS-ban: „Milyennek kell lennie a katolikus egyháznak? Mint amilyen az irgalmas szamaritánusnak”. Woelki érsek ugyan nem hajlandó lemondani, de vasárnap elismerte: elkövetett hibákat és megkövette a híveket. Ugyanakkor utalt arra, az első vizsgálat eredményét nem hozzák nyilvánosságra.