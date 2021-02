Karácsony Gergely: nem az az erős, aki képes megosztani, hanem aki képes egyesíteni

Az országos tisztifőorvos megismételte: mindegyik védőoltás hatékony.

A harmadik hullám felmenő szakaszában vagyunk - jelentette ki szokásos napi sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília azt mondta, ezt csak úgy tudjuk megfordítani, ha az egyéni és csoportos védelmünket is nagyban fokozzuk. Külön megemlítette a higiéniás szabályok betartását, továbbá a védőoltások fontosságát hangsúlyozta. Utóbbiak beadása gőzerővel folyik, éppen ezért mindenkit arra biztatott, "vegye fel", ha jelentkezik a háziorvosa. Jelezte, párhuzamosan, több helyről is érkeznek különféle vakcinaszállítmányok.



Hangsúlyozta, mindegyik Magyarországon alkalmazott védőoltás hatásos. Megismételte azt a miniszterelnöki közlést is, amely szerint mindenkit be tudnak oltani húsvétig, aki regisztrált.

Arról is beszélt, hogy több mint félmillióan már megkapták az oltást és közel 211 ezren vannak azok, akiknek már a második adagot is beadták. Az operatív törzs műveleti központjának vezetőhelyettese pedig arról számolt be, hogy még mindig vannak olyanok, akiknek nem evidens a maszk használata. Kiss Róbert elmondta, 189-en az utcán, üzletekben 29, tömegközlekedési eszközökön 11 ember ellen kellett a rendőröknek intézkedniük. Kérdések nem kerültek sorra, mondván, a kormányinfó sajtótájékoztatón Gulyás Gergely "minden" felvetésre válaszolt.