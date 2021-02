Német egészségügyi miniszter: Túl sok vakcina van a hűtőszekrényekben

Bár a horvát kormánypárt, az Andrej Plenkovic miniszterelnök vezette Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) magabiztosan vezeti a közvéleménykutatásokat, a Crodemoskop ügynökség napokban közzétett felmérése szerint ha most rendeznének parlamenti választásokat, 27,7 százalékot szerezne, míg a belső konfliktusok miatt nehéz helyzetbe került szociáldemokraták csak 19,9 százalékot, Andrej Plenkovic egyre idegesebbnek tűnik.

Ennek az lehet az oka, hogy ismét emelkedik a koronavírus-fertőzések száma az országban, miközben az oltások igen lassan haladnak. Mindez gyászos hír az ország számára elengedhetetlenül fontos turisztikai szezon közeledtével. A kabinet egyre kevésbé bírja a kritikát, amit egy minap történt eset is igazol. A népszerű portál, az index.hr az oldalra lépéskor a következő felugró ablakkal lepte meg a látogatót: „Ha be akar lépni az Indexre, kérem erősítse meg, hogy maga ember”. Ez alatt két válaszlehetőség bukkant fel. Az egyik: „Igen, ember vagyok”, a másik pedig: „Nem, a HDZ tagja vagyok”. Az előbbi a hírportál címoldalára irányítja a látogatókat, az utóbbira való kattintás esetén viszont a kormánypárti politikusok korrupciós botrányairól szóló cikkek jelennek meg. A HDZ tagjai nem nevettek jót a szokatlan megoldáson, sőt nagyon is szívükre vették a történteket, jogi lépéseket kezdeményeztek a hírportállal szemben. Davor Bozinovic belügyminiszter annak a véleményének adott hangot, hogy mindez „az egész társadalom számára veszélyes precedenst teremt”, mert politikai jellegű diszkriminációról van szó. Hogy mekkora visszhangja volt az ügynek, jelzi, még a kormánnyal szemben nem éppen ellenséges állami televízió esti műsoraiban is téma volt. A baloldali-liberális portálnak a híradóban ment neki Ivan Malenica igazságügyi miniszter, aki szerint a horvát Index „gyűlöletet gerjeszt” és – Bozinovichoz hasonlóan – azt közölte, súlyos politikai diszkriminációnak lehetnek tanúi. „Egyfelől ugyan véleménynyilvánítási szabadság van, ezúttal azonban nyilvánvalóan diszkriminációról van szó” – fejtette ki. A HDZ-nél ezzel egyidőben egy másik ügy is kiverte a biztosítékot. Történt ugyanis, hogy egy rijekai bár tulajdonosa a Facebookon azt adta a potenciális látogatók tudtára: mindenkit szívesen lát, a HDZ tagok és szimpatizánsok kivételével”. Miközben a kormánypárt tagjai minden fórumon tiltakoznak, az ellenzéki szociáldemokraták szerint nyilvánvaló, hogy nincs diszkrimináció és a véleménynyilvánítás szabadságába ezek az esetek is beleférnek. Hasonlóképpen foglalt állást a Horvát Újságírószövetség (HND), amely az Index esete kapcsán megjegyezte: a portál e módját választotta a kormány szatirikus bírálatának. Sandra Bencic, a Zöld-baloldali blokk részéről a horvát állami televízióban kifejtette, a kormány célja valójában az, hogy elterelje a figyelmet a fontosabb témákról, azokról, amelyek valóban érzékenyen érintik az embereket. Úgy vélte, „nincs is szó semmiféle ügyről”, s csak Plenkovic kormányfő akarja, hogy ezek a kérdések legyenek a köztudatban. Ugyanígy vélekedett Arsen Bauk, aki rámutatott, ha egy HDZ-s betért az inkriminált bárba, nyilvánvalóan semmi bántódása sem esett, mert ha így történt volna, az hatalmas médiafigyelmet kapott volna.