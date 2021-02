Március 19-ig meghosszabbították a vészhelyzetet Szlovákiában

Jens Spahn szerit a fő gond az oltási kampány szerkezetében keresendő.

Elsősorban szervezési, időpontkiosztási fennakadások miatt nem sikerült felhasználni a koronavírus elleni AstraZeneca-féle oltóanyag nagy részét – mondta Jens Spahn német egészségügyi miniszter a szövetségi kormány és a Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) énteki berlini sajtótájékoztatóján. „Valóban túl sok vakcina van a hűtőszekrényekben”, és az is igaz, hogy ez részben azért alakult így, mert egyesek nem kívánnak AstraZeneca-vakcinát beadatni maguknak. A fő gond azonban az oltási kampány szerkezetében keresendő. A gondot orvosolja, hogy rövidesen a háziorvosi praxisokat is bekapcsolják a kampányba, így az oltások beadása így „dinamikusabb és gyakorlatiasabb” lesz – tette hozzá.



Az RKI vezetője arról beszélt, hogy



újabb járványhullám fenyegeti Németországot, ezért az eddiginél is nagyobb következetességgel be kell tartani az új típusú koronavírus terjedésének lassítását szolgáló szabályokat.

Lothar Wieler kiemelte, hogy a járványhelyzet regionálisan és korcsoportok szerint is igen erősen rétegzett. Vannak vidékek stabilan kedvező adatokkal, máshol viszont meredeken emelkedik az új fertőződések száma. Életkor szerinti bontásban főleg a legidősebbeknél, a nyolcvan éven felülieknél mutatkoznak pozitív trendek. A fertőződések, a súlyos megbetegedések és a halálesetek száma is csökken, ami minden bizonnyal az oltási kampány beindulásának tulajdonítható. Ugyanakkor a fiatalok körében egyre több a fertőződés. Az ország egészét tekintve a sok kedvező fejlemény mellett „egy trendforduló világos jelei” is látszanak.



Még nem teljesen biztos, de nagyon valószínű, hogy az adatok romlása a fokozottan fertőzőképes vírusváltozatok szétterjedésének következménye – fejtette ki az RKI vezetője.

Lothar Wieler és Jens Spahn Fotó: HANNIBAL HANSCHKE

Hangsúlyozta: különösen az először Nagy-Britanniában regisztrált, B 1.1.7 jelzésű mutáció előretörése miatt minden eddiginél fontosabb a járványlassító rendszabályok betartása. Kellő fegyelmezettség nélkül „belefuthatunk egy újabb, harmadik hullámba” – mondta. Lothar Wieler és Jens Spahn egyaránt kiemelte, hogy tartósan együtt kell élni a SARS-CoV-2-vel. A vírus feletti teljes, végső győzelemről szóló elképzelések „naiv gondolatok”, a SARS-VoV-2 „nem tűnik el” – húzta alá az RKI vezetője. Ugyanakkor a kanyaróvírus példája is mutatja, hogy biztonságban együtt lehet élni veszélyes vírusokkal – tette hozzá az egészségügyi miniszter. A legjobb védelmet a védőoltás biztosítja, és a december végén elindított kampány révén már a lakosság 4,5 százaléka kapott legalább egy adag oltást, bő 2 százaléka pedig két adagot. Naponta átlagosan 160 ezer oltást adnak be, és március első napjaiban meghaladja a tízmillió adagot a tartományi oltóközpontokba kiszállított oltóanyagok száma – ismertette Jens Spahn. Az RKI pénteki adatai szerint