Szabad szemmel: az Európai Néppárt elszigeteli a magyar kormánypárt törvényhozóit

Teljesen elharapózott a harmadik hullám.

Kiszivárgott a szlovák sajtóba az a tízpontos intézkedéscsomag, amellyel a kormány meg kívánja fékezni a járvány további terjedését. A Paraméter azt írja , a szakemberek és Igor Matovič négynapos tanácskozásának eredménye ez a terv, ami konkrétumok nélkül körvonalazza a meghozandó intézkedések körét. Erről a következő napokban tárgyalhat a pozsonyi kabinet.

Az egyik legfontosabb, hogy este 8 után életbeléptetnék a kijárási tilalmat, emellett március 8-tól az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön, március 15-től pedig minden beltérben FFP2-es besorolású maszkokat kellene viselni.

Beszüntetnék azt a típusú munkavégzést, ami otthonról is elvégezhető. A munkavállalóknak a jövőben olyan munkáltatói igazolásra volna szükségük, ami tartalmazza a munkaidejüket és a munkavégzés konkrét helyét is. A határon túlról hozzánk ingázóknak 72 óránál nem régebbi negatív tesztre lenne szükségük, és szigorítanák a határellenőrzéseket. Illetve hetente legalább 500 véletlenszerűen kiválasztott teszten vizsgálnák a mutációk jelenlétét. Ezenkívül azok tesztjén is, akik rizikós országból érkeznek haza, vagy akiknek itthon szokatlan tüneteik vannak, Kéthetente egyszer átvizsgálnák az összes pozitív tesztet a mutációk jelenléte szempontjából. A később pontosítandó intézkedések célja, hogy csökkenjen a mobilitás, a fertőzés terjedése, az új, veszélyes mutációk behozatala, illetve a kórházban ápoltak száma.

Ha ez nem sikerült, a dokumentum szerint március 21. után fel kell készülni az ennél is keményebb kijárási tilalomra, a termelés leállítására és az ország teljes lezárására.