Csütörtökön is sokat fog sütni a nap

Bő egy év telt el a koronavírus-járvány világméretűvé válása óta, és ez hatalmas terhet ró az egészségügyre, a politikai döntéshozókra és a lakosságra. Az egészségügy számos szempontból gyorsan és hatékonyan tudott reagálni erre a rendkívüli kihívásra. Már sok információ gyűlt össze a vírusról, több biztonságos és hatékony oltás is elérhető, valamint egyre ígéretesebb kezelések állnak rendelkezésre. Ugyanakkor az elhúzódó járványhelyzet komoly mentálhigiénés kihívás elé is állította az emberiséget. Ezeknek a problémáknak az azonosítása és kezelése gyakran háttérbe szorul, holott hatásuk jelentős, ugyanis nemcsak a megfertőződő populációt, hanem a teljes társadalmat érintik – írta az mta.hu számára készített összefoglalójábanegyetemi tanár, az MTA doktora, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének vezetője és, a tanszék adjunktusa. A szakemberek szerint egyrészt a letális (halálozási) kockázat és a szomatikus szövődményektől való félelem: az önmagunk és szeretteink életéért és egészségéért való aggodalom, másrészt a járványgörbe mérséklésének érdekében hozott intézkedések - a kijárási tilalom, a fizikai távolságtartás, a kulturális, szabadidős és vendéglátóipari egységek zárva tartása - hatására tapasztalható szociális és fizikai elszigeteltség, harmadrészt pedig az intézkedések következményeként fellépő munkanélküliség, anyagi bizonytalanság okozta szorongás jelent fokozott mentális megterhelést. Demetrovics és Király szerint számottevő egyéni különbségek figyelhetők meg abban, hogy a járvány kit hogyan érint, azonban bizonyos társadalmi rétegeket és csoportokat egyértelműen jobban sújt, mint másokat. Az egyik olyan csoport, amelynek számára különös kihívást jelent, a mentális betegségekben szenvedőké. Ők egyrészt a tüneteik miatt fokozottan ki vannak téve a járvány keltette szorongásnak, amely tovább ronthatja az állapotukat. Másrészt több kutatás is azt mutatja, hogy a mentális betegek körében magasabb a fertőzés kockázata, ráadásul fertőzöttségük esetén nehezebben jutnak kezeléshez, például az ellátórendszerben a mentális betegségekkel szemben létező diszkrimináció miatt, a társult betegségek miatt pedig nehezebb a kezelésük, és rosszabb a prognózisuk. A mentális betegek csoportján belül kiemelten veszélyeztetettek a különböző pszichoaktívszer-függőségekben szenvedők csoportja. A járványhelyzet és a vele járó súlyos gazdasági válság növeli az általános szorongásszintet, a pszichoaktív szerek pedig – szorongásoldó tulajdonságuk miatt – sokaknak jelentenek rövid távú maladaptív megküzdési formát, ezért világszerte várható a visszaélésszerű használat növekedése. A pszichoaktív szerekkel kapcsolatos zavarban szenvedők esetén szintén nagyobb a koronavírus-fertőzés kockázata, és gyakran súlyosabb is a betegség lefolyása a járulékos egészségügyi problémák - krónikus vese-, máj- és tüdőbetegségek, szív- és érrendszeri megbetegedések, 2-es típusú cukorbetegség, túlsúly, rák - miatt.