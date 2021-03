Elégedetlenek a német szurkolók

A német futballrajongók 30 százaléka elégedetlen a videóbíró működésével, szerintük a technikai segítség nem javított a játékvezetők teljesítményén.

Európában először a német labdarúgó-bajnokság élvonalában vezették be a videóbírót a 2017/18-as szezonban. A VAR segítségével minden leshelyzet pontosan megítélhető, a kezezések elbírálása azonban rendszeresen vitákra ad okot. A magyar első osztályban a futballszövetség a következő szezontól szeretné alkalmazni a VAR-t, a bevezetés időpontja viszont kérdéses, miután a koronavírusra hivatkozva félbeszakadt a honi játékvezetők elméleti felkészítése a videóbíró használatára. A Német Információs Sportszolgálat (SID) reprezentatív felméréséből az derült ki, hogy a futballdrukkerek 30 százaléka a VAR ellenére nem elégedett a játékvezetők működésével. A megkérdezettek 16,8 százaléka nagyon elégedetlen, 13,2 százalék "csak" elégedetlen, több mint 40 százalék vélte úgy, hogy nem jó, de nem is rossz a sípmesterek teljesítménye. A drukkerek 63 százaléka válaszolta azt a felmérés során, hogy a VAR bevezetése előtt érdekesebbek voltak a mérkőzések, 4 százalék mondta azt, hogy egyértelműen örül a videóbíró jelenlétének a meccseken. Ehhez képest meglepőnek tűnik, hogy a szurkolók 61 százaléka azt gondolja, a sportág fejlődése szempontjából elkerülhetetlen volt a VAR bevezetése. Arra a kérdésre, hogyan lehetne elfogadottabbá tenni a videóbírót, a drukkerek 81 százaléka azt válaszolta, hogy át kellene venni az amerikaifutballban alkalmazott módszert. Az észak-amerikai profi ligában, az NFL-ben a videóról visszanézett mérkőzéshelyzetek láthatók a stadionok óriáskivetítőin, majd utána a játékvezető elmagyarázza a nézőknek, hogy milyen döntés született és mi volt ennek az indoka. A német futballdrukkerek többsége szerint ezzel a módszerrel a Bundesligában is sokat javulna a VAR elfogadottsága. A vitatott játékhelyzetek lassítását vagy ismételt bemutatását az arénák óriáskivetítőin jelenleg nem engedélyezi a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) . A FIFA attól tart, hogy növelné a feszültséget a lelátón, ha a nézők a lassításon azt látnák, hogy tévedett a játékvezető. A drukkerek 52 százaléka szerint általánosságban jelentősen javulna a játékvezetők teljesítménye, ha a játékosokhoz hasonlóan a bírók is főállásban, csak a bíráskodással foglalkoznának. (A magyar NB I-ben ez a helyzet.) A német futballban a játékvezetők eldönthetik, hogy kétes helyzetekről akarnak-e nyilatkozni a lefújás után. Ha igen, akkor ezt csak civil ruhában tehetik meg, az intézkedés célja, hogy amíg lezuhanyoznak, felöltöznek, legyen elég idejük átgondolni, mit mondanak a kamera előtt és arra is marad lehetőségük, hogy ők is újra megnézzék azt a meccsszituációt, amivel kapcsolatban megkérdezik őket. A magyar játékvezetőknek tilos nyilatkozni a találkozók után az ítéleteikről. A német futballszurkolók 72 százaléka a játékvezetők számára is kötelezővé tenné a részvételt a meccseket követő sajtótájékoztatókon. A drukkerek szerint sokat javítana a játékvezetők megítélésén, ha az edzők mellett ők is minden mérkőzés után a sajtó rendelkezésére állnának.



Ausztriában a következő szezontól lesz VAR Az osztrák élvonalbeli labdarúgó-bajnokság mérkőzésein a 2021/2022-es szezontól segíti a videóbíró a játékvezetők munkáját. A szövetség honlapja szerint már a most zajló bajnokság tavaszi szezonjától használni akarták a VAR-t, de a koronavírus-járvány miatt nem sikerült időben befejezni a játékvezetők felkészítését. A videóbírót először 1991-ben az észak-amerikai profi jégkorongligában, az NHL-ben vezették be, 1999 óta használják az NFL-ben is. A teniszezőknél 2007-ben az Australian Openen segített első alkalommal a Sólyomszem (Hawk Eye) nevű technológia az ütések pontosságának megítélésében. Labdarúgásban 2012 óta használják a gólvonal-technológiát, amellyel száz százalékos pontossággal meg lehet határozni, mikor jutott át a labda teljes terjedelmével a gólvonalon.