Három erős földrengés rázta meg Új-Zéland partjait: szökőárriadót rendeltek el

A nem csupán esztétikai szempontból kell a súlyt csökkenteni, ráadásul a diéta és a testmozgás ritkán eredményez tartós fogyást.

A nem csak esztétikai problémát jelentő túlsúly az esetek többségében sokkal összetettebb probléma annál, a még mindig elterjedt vélekedéssel, hogy kevesebbet kell enni annál, mint amennyit a szervezet felhasznál. Az elhízás világnapja alkalmából a Bécsi Orvosi Egyetem és a Bécsi Általános Kórház arra hívja fel a figyelmet, hogy az elhízottak diszkriminációja társadalmilag még mindig elfogadott. Ráadásul az érintetteket sokszor nem tájékoztatják időben a kezelési lehetőségekről, illetve megnehezítik a hozzáférésüket ezekhez.

Magyarországon Európában a legrosszabb a helyzet: a felnőtt lakosság 30 százaléka elhízott, a túlsúlyosak aránya pedig ennél is több. Mint megírtuk , egy felmérés szerint 100 emberből 87 elégedetlen a testsúlyával, az emberek többsége pedig rosszul is ítéli meg azt. A válaszadók 30 százaléka azt mondta, hiába mozog és figyel az életmódjára, nem tud fogyni, 40 százaléknak pedig megfordult a fejében, hogy elhízása betegség, amelyet gyógyítani kell. A többség saját magát hibáztatja a túlsúlyáért. Az elhízás komplex betegség, amelyet komplex módon is kell kezelni – mondta Simonyi Gábor, a MOMOT főtitkára. A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Anyagcsere Központjának vezető főorvosa szerint önmagában a diéta és a testmozgás csak az esetek kis részénél eredményez tartós fogyást, sokszor gyógyszeres kezelésre is szükség van – olvasható a MedicalOnline-on, a felmérés eredményeit bemutató sajtóbeszélgetés összefoglalójában . A fogyás befolyásolja a kísérőbetegségeket, amelyekről sok esetben a betegek nem is tudnak, mert hosszú ideig nem okoznak panaszt. Megszűnhet a 2-es típusú cukorbetegség, szelídülhet vagy el is tűnhet a magas vérnyomás betegség, jelentősen csökkenhetnek a mozgásszervi elváltozások panaszai is. A magyar társadalombiztosítás annak ellenére nem támogatja a fogyókúrát támogató, vényköteles készítményeket, hogy az alkalmazásuk nemcsak a súlyfeleslegtől szabadítja meg a beteget, de hosszú távon jelentősen mérsékli az infarktus vagy a stroke kockázatát. Az elhízás globális terhe – a társbetegségek kezelését is ide számítva – 800 milliárd dollár, amely a becslések szerint 2025-re meghaladja az 1000 milliárdot, ez kevesebb lenne, ha időben kezelnék az elhízott betegeket.