A rezidensek is átirányítók a kórházi betegek ellátására

A betegellátás és az oltási program biztosítása érdekében.

A járvány harmadik hullámával egyre több a kórházi ellátást igénylő beteg és egyre nagyobb a terhelés a kórházakon. A betegellátás és az oltási program biztosítása érdekében a kormány kibővíti a rezidensek veszélyhelyzetben történő részvételét is. A rezidensek eddig is átirányíthatóak voltak az intézmények között, azonban a kormányrendelet az országos kórház-főigazgató hatáskörébe utalja ezt a feladatot. Ennek keretében 12 hónap alatt összesen 44 munkanapra rendelhető ki a rezidens - a védekezés érdekében - más intézménybe. A kormány mostani rendelete azt is rögzíti, hogy mostantól a kirendelés ideje a rezidens szakképzési idejébe is beleszámít.