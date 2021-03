Felére csökkent a Covid okozta új megbetegedések száma

A szigorított védekezés megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható.

A hétvégén megjelent rendelkezés szerint a szigorított védekezés ideje alatt senki sem kaphat végrehajtási végzést. Felfüggesztik a személyes ügyfélfogadást, de a végrehajtónak gondoskodnia kell arról, hogy az ügyfelek őt elérhessék. A 112/2021. számú, egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló kormányrendelet azoknak szól, akiket tartozás miatti eljárások fenyegetnek. A rendelet szerint a szigorított védekezés ideje alatt végrehajtási végzés nem kézbesíthető - írja azenpenzem.hu . Ennek határideje a szigorított védekezés megszűnését követő 15. napon kezdődik újra. A bíróság kivételesen akkor is felfüggesztheti a végrehajtást, ha az adós a járványügyi intézkedések miatt került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény. A végrehajtó is felfüggeszti személyes ügyfélfogadását a szigorított védekezés megszűnését követő napig. Ügyfelei számára azonban neki elektronikusan vagy a végrehajtói iroda bejáratánál elhelyezett zárt gyűjtőszekrénnyel lehetővé kell tennie elérését. Azonosítás után videókapcsolat is megengedett, de felvételt kell készíteni róla, és a felvilágosítást kérőnek meg kell küldeni. A szigorított védekezés megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható. A végrehajtó a végrehajtási eljárás során lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonásáról a szigorított védekezés megszűnését követően intézkedhet. A szigorított védekezés megszűnéséig a fizetési meghagyás sem kézbesíthető. A kézbesítés határideje azonban ilyen esetekben már a szigorított védekezés megszűnését követő napon újrakezdődik.