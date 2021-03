Hajnalban akár hózápor, napközben már száraz idő várható kedden

A királyi család nehéz napjait komoly válsággal nehezítette a sussexi hercegi pár az Oprah Winfrey műsorában elhangzott leleplezésekkel.

A brit közvélemény valójában csak hétfő este az ITV brit kereskedelmi adó közvetítéséből - egymillió fontért (413 millió forint) vették meg a jogot - szerezhet személyes benyomást Meghan és Harry felfokozott várakozással megelőzött interjújáról. A CBS amerikai hálózaton elhangzott beszélgetést Oprah Winfrey folytatta le. A chat-show műfaj koronázatlan királynője, akinek napi adása 2011-ben 25 év után szűnt meg, változatlanul híres arról, hogy szenzációs vallomásokat képes kiszedni ellentmondásos személyiségekből, mint Michael Jacksonból, Lance Armstrongból, vagy éppen a királyi család egykori tagjából, Sarah Fergusonból, András yorki herceg elvált feleségéből. Mire a brit kereskedelmi csatorna, az ITV adása megkezdődött, Fülöp edinburgh-i herceg három hete szorult kórházi kezelésre. II. Erzsébet arcán jól látszott az aggodalom, amikor furcsa időzítéssel néhány órával unokája "puccsa", egyben a számára oly fontos Nemzetközösség Napja előtt intézett üzenetet az országhoz, a "kötelezettségek önzetlen teljesítése, az odaadó szolgálat" mellett hitet téve. Egy évvel ezelőtt az ugyanezen ünnep alkalmából a westminsteri apátságban rendezett istentisztelet volt az utolsó esemény, melyen Meghan és Harry a királyi család részeként megjelent a nyilvánosság előtt. Közvetlenül Amerikába költözésük előtt a tévéközvetítésből mindenki számára világossá vált kiközösítésük és az egykori "Fab Four", csodálatos négyes, Vilmos, Katalin, Harry és Meghan elhidegülése egymástól. A brit médiában már hétfő reggel széleskörűen ismertetett és megvitatott interjú a Telegraph szerint "akkorát robbant, hogy egy egész flottát képes lett volna elsüllyeszteni". A legnagyobb kárt mindenképpen Meghannak az a kijelentése okozza, mellyel rasszizmussal vádolja a királyi családot. Mint állítja, annak egyik, meg nem nevezett tagja, Harryvel folytatott "több beszélgetésben" aggodalmaskodva firtatta, "vajon mennyire lesz sötét a még meg sem született csecsemő bőre". A CBS adását tartotta Sussex hercegnéje a legalkalmasabb pillanatnak arra, hogy elárulja, miután a windsori esküvő előkészületei során felismerte, hogy ez az alkalom a világnak és nem nekik szól, három nappal korábban, a hátsó udvarukban a canterbury-i érsek titokban összeskette őket. Oprah érdeklődött arról a legendás esetről, amikor Meghan a házasságkötés előtt, a koszorúslányok ruháival kapcsolatban megríkatta Katalin hercegnét. Az egykori hollywoodi színésznő verziója szerint éppen a fordítottja történt, Cambridge hercegnéje bántotta meg őt, olyannyira, hogy később virágcsokorral és levélkével kért tőle elnézést. Rejtély, miért nem tisztázta a félreértést Katalin a közvélemény előtt. A különösen kínos feltárások sorába tartozik, hogy Meghan első terhessége alatt olyan lelki mélypontra jutott, hogy felmerült benne az öngyilkosság gondolata. Amikor azonban professzionális segítségért folyamadott az udvarhoz, visszautasították a kérését és figyelmen kívül hagyták a problémáját.



A viszály mélységét jelzi, hogy Harry bevallotta, cserben hagyva érzi magát édesapja, Károly herceg által, akinek pedig "tudnia kell, mit jelent a fájdalom". A trónörökös egy ideig nem fogadta a telefonhívásait, így "az okozott bánatot nagyon nehéz lesz feldolgozni". A herceg úgy érzi, édesanyja, Diana walesi hercegnő "nagyon mérges lett volna" a menyével szembeni udvari magatartás miatt. Bátyját, Vilmost "továbbra is tiszta szívéből szereti, hiszen együtt járták meg a poklot, de most egészen más nyomvonalat követnek". Családja állítólagosan megszüntette pénzügyi támogatását, és ha nem rendelkezne anyai örökségével, nem függetleníthette volna magát és tehette volna át székhelyét Kaliforniába. "Ha nem találkozott volna a feleségével, nem adta volna fel udvari kötelezettségeit. Csapdába szorulva érezte magát, nem látott kiutat, ugyanakkor nem tudta, hogy csapdában van" - fogalmazott Harry. Meghan "nem akart sokkoló részletekkel szolgálni", csak "sok sérelmét" kívánta nyíltan megosztani a közvéleménnyel. Inzultusként élte meg, hogy kisfia, a csaknem kétéves Archie születésekor, a korábbi szokásoktól eltérően nem kapott hercegi címet, így nem jogosult királyi védelemre sem. A hercegné ezt a diszkriminációt is a fajgyűlölet rovására írta, ahogy később Harry a brit sajtót is rasszizmussal vádolta. Megjegyzéséhez drámai nyíltsággal tette hozzá: "Legnagyobb aggodalma az volt, hogy a történelem megismétlődik". Ha valaki nem értette volna, hozzátette, "az édesanyámról beszélek". A beszélgetés kevés pozitív pillanatainak egyike volt, hogy a nézők megtudták, a házaspár második gyermeke kislány lesz. A hétfői első politikai reakciók érthetően a rasszizmus vádjára vonatkoztak. A Sky News-nak nyilatkozó oktatási államtitkár, Vicky Ford hangsúlyozta, hogy a brit társadalomban "nincs helye a fajgyűlöletnek és mindent el kell követni ennek elkerülése érdekében". A Munkáspárt árnyék-oktatási minisztere, Kate Green elvárja, hogy az Archie bőrének színét érintő "megrázó állításokat a leggyorsabban és legkomolyabban kivizsgálják". Megszólalt Charles Anson, a királynő korábbi sajtótitkára is, aki szerint az udvarban "nyoma sincs a rasszizmusnak". A kommunikációs szakember felidézte, "milyen túláradó rokonszenv nyilvánult meg Meghan iránt az esküvő idején mind a királyi család, mind a sajtó részéről". Maga II. Erzsébet viszonylag "jól jött ki" a történelmi interjúból, miután Meghan elismerően szólt kedvességéről és segítőkészségéről. Hétfői jelentések szerint az udvar a válaszlépéseket fontolgatja, beleértve annak lehetőségét, hogy visszavonják Harrytől és Meghantól a sussexi hercegi címet. Harryt azonban nem lehet megfosztani az "Ő királyi fensége" titulustól, amit születésekor kapott. A 94 éves királynőt jól ismerő Anson úgy érzi, Erzsébet nem fog reagálni, miután 69 éves uralma alatt azt az elvet követte, hogy a családi ügyeket privát kereteken belül kell rendezni.