Miközben mindenki a harmadik hullámra figyel, a kormány zsíros piacra eresztette rá a haverokat, például Papcsákot

Lassanként a jegybanknak lépnie kell az infláció megállítása érdekében.

Átlagosan 3,1 százalékkal magasabbak voltak magasabbak a fogyasztói árak februárban, mint egy évvel korábban. (A nyugdíjas árindex 3,2 százalék volt – azaz most nem tér el jelentősen az alapszámtól.) Egy év alatt az élelmiszerek ára 3,4 százalékkal izmosodott, persze ez az átlagos szám. Az étolaj például 25,1, a cukor 9,9, a liszté 7,1, százalékkal drágult. Az idényáras élelmiszerekért (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 5,8 százalékkal kérnek többet. (Öröm az ürömben, hogy a sertéshús ára meggyengült, 7,3 csökkent, míg a baromfihúst 0,6 százalékkal vesztegetik olcsóbban.) És aki nem magának főz, annak is mélyebben kell a zsebébe nyúlnia: a munkahelyi étkezés költsége 8 százalékkal emelkedett. A szeszes italok és a dohányáruk átlagosan 9,9 százalékkal kerülnek többe (a cigaretta és a dohány ára kilőtt, és 16,5 százalékot emelkedett.) A tartós fogyasztási cikkekért 3,8 százalékkal kellett többet fizetni -- ezen belül az új személygépkocsikért 12,1 százalékkal. (Az üzemanyagok 4,6 százalékkal drágultak.) A februári 3,1 százalékos éves inflációs adat megfelel az elemzői várakozásoknak, ám következő hónapokban igazi inflációs hullámvasút várható, további emelkedéssel, majd az év második felében mérséklődéssel. Jelenleg az inflációs nyomás viszonylag magas a magyar gazdaságban – erre utal, hogy KSH által mért maginfláció februárban 4,1 százalék volt. Nagy kérdés, hogy reagál a jegybank a gyorsuló inflációra – hisz elvileg az elsődleges feladata az árstabilitás elérése lenne. A növekvő inflációs nyomás gyengíti a forintot is, az elmúlt napokban az euró ára már 368 forint közelébe is emelkedett. A keddi reggeli adatközlés nem rázta meg a pénzpiacokat, az euróval 367 forinttal kereskedtek, ami a reggeli 367,75-höz képest számottevő erősödés. Ám ez átmeneti erősödés nem oldja meg a gazdaság problémáját az infláció a következő hónapokban négy százalék közelébe emelkedhet – erre pedig az MNB-nek reagálnia kell. Ugyanakkor bárminemű monetáris szigorítás végső soron a (hitel)kamatok emelését jelentené, amely pont a gyors gazdasági kilábalást fékezheti, de volt már rá jócskán példa, hogy a magyar jegybank az elmúlt években meglepő, de hatékony avagy unortodox lépéseket tett.