A német oltási bizottság vezetője szerint engedélyezni fogják az orosz vakcinát az EU-ban

Áthidaló megoldás a sport, kultúra és vendéglátás területén dolgozóknak.

A koronavírus-járvány okozta válság leküzdésének érdekében 430 millió eurós pénzügyi támogatási csomagot jelentett be Ausztriában Werner Kogler alkancellár szerdán, a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón, melyen Gernot Blümel pénzügyminiszter és Elisabeth Köstinger turizmusért felelős miniszter is részt vett. A támogatás a járvány miatt nehéz helyzetbe került ágazatoknak - a turizmusnak, a vendéglátásnak, a kultúrának és a sportnak - kíván áthidaló megoldást nyújtani az újranyitásig.



A most bejelentett segítség egy részét a már meglévő támogatások keretösszegeinek megemelése, másik részét pedig a most bevezetésre kerülő - mind a vállalatokat, mind a munkavállalókat segítő - újfajta támogatások teszik ki - hangsúlyozta az alkancellár. A már meglévő, "veszteségbónusznak" nevezett támogatás keretösszege, amelyet február óta már nemcsak a bezárt vállalatok, hanem a velük indirekt módon gazdasági tevékenységet folytató és ezáltal veszteségeket elszenvedő cégek is igényelhetnek, 230 millió euróra emelkedik - magyarázta a részleteket a pénzügyminiszter. Új elem viszont, hogy azok a vállalatok, amelyek november óta rövidített munkaidőben kénytelenek foglalkoztatni a dolgozóikat, 825 euró támogatást kapnak alkalmazottanként, hogy a járvány miatt ki nem vett, felhalmozódott szabadságokat, illetve a 13. havi fizetést, az úgynevezett "szabadságpénzt" könnyebben ki tudják fizetni a munkavállalóknak. A másik új elem, hogy mindazok - elsősorban a vendéglátóiparban dolgozó - munkavállalók, akik bevételének egy része normál esetben borravalóból származik, egyszeri támogatásként 175 euró segítséget kapnak. És mivel először az éttermek teraszai és kerthelyiségei nyithatnak majd ki - előreláthatólag - március 27-én, 10 millió euróval támogatják azokat a vendéglátóipari egységeket, amelyek kültéri fogadóteret, teraszt szeretnének létrehozni, illetve meglévő lehetőségeiket kívánják bővíteni. A sportegyesületek újranyitásához 9 millió euróval kíván hozzájárulni az állam azzal, hogy átvállalja az éves tagsági díjakat, remélve, hogy ezáltal mindenki, aki korábban egyesületben sportolt, "vissza is talál" oda. A művészet és kultúra területét 20 millió euróval támogatják az úgynevezett "újraindítási csomag" keretein belül, és ezt a támogatást elsősorban - de nem kizárólag - szabadtéri rendezvények létrejöttéhez igényelhetik a kulturális intézmények, rendezvényszervezők. Ausztriában az elmúlt 24 órában 2528 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 481 919 pozitív esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel kórházban ápoltak száma 1605, az intenzív kezelésre szorulók 315-en vannak. A betegség szövődményeibe az elmúlt napon 19-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 8776-ra emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 449 053. Ausztria persze az oltásokban is bízik, a Népszava is megírta, hogy terveik szerint április végére az országban élő összes 65 évnél idősebb ember covid elleni vakcinát kap.