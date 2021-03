366,64 forinton az euró

Kormányszinten is teljes a radioaktív hulladékok végleges elhelyezését illető bizonytalanság. Márpedig a következő évtizedben lebontásra ítélt jelenlegi paksi blokkok sugárzó reaktorai nem dobhatók átmeneti atomkukába.

Változatlanul megoldatlan a hazai atomblokkokban keletkező radioaktív fűtőelemek végső tárolása – hívja fel a figyelmet írásbeli parlamenti kérdésében Szél Bernadett. A Paksi Atomerőmű reaktorát az egység lebontása után nem lehet elhelyezni a nagy aktivitású fűtőelemek jelenleg a telephelyen lévő átmeneti tárolójában – figyelmeztet a független képviselő. Egy vagy két évtizede a lehetséges helyszínek földtani kutatásánál tartanak. A Nemzeti Energia- és Klímaterv szintén csak annyiban érinti a témát, hogy az az újrahasznosítási „lehetőségek kialakítása” mellett „megoldandó”. A címzett, vagyis a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, Süli János helyett válaszoló Schanda Tamás innovációs és technológiai miniszterhelyettes a téma kapcsán annyit erősít meg, hogy „elkezdődött” a leginkább sugárzó radioaktív hulladékok biztonságos, mélységi földtani egységének akár több évtizedes kiválasztása. A politikus a szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési célokra hivatkozva újfent kiáll a nukleáris termelés mellett, leszögezve, hogy Magyarország teljesíti úgy az Unió, mint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség előírásait, de rendelkezik Nemzeti Programmal és Nemzeti Politikával is. Ez többek között kiterjed a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelésének céljaira, mérföldköveire, ütemezésére, leltárára és jövőbeni keletkezésének becslésére, beleértve a leszerelésből származó sugárzó hulladékokat is. Megjegyzendő: a Paksi Atomerőmű az áramár meghatározott tételén keresztül évi több tízmilliárd forintot utal a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. elkülönített alapjába. Ebben az állami cég legutóbbi beszámolója szerint 2019-ig 315 milliárd forint gyűlt össze. A kormány szerint ez kellő fedezetet nyújt a későbbi, több ezermilliárdos hulladékelhelyezési költségekre. Ezt számos szakértő vitatja . A kis- és közepes aktivitású tároló Bátaapátiban üzemel. A nagy aktivitású hulladéktároló helyszínének kiválasztásához további kutatások szükségesek – közölte korábbi megkeresésünkre az Országos Atomenergia Hivatal (OAH). A munkálatok jelenleg Boda környékén zajlanak. A tárolók tervezésénél a leszerelési hulladék elhelyezését is figyelembe veszik, illetve alkalmasak lehetnek a Paksra tervezett ötödik és hatodik atomblokk későbbi üzemeltetési és bontási hulladékának tárolására is – fűzték hozzá. Szintén nem hagyható szó nélkül, hogy nem egész egy hónapja a Paksi Atomerőmű telephelyén éppenséggel a kiégett fűtőelemek helyi, átmeneti tárolójában történt a hétfokozatú nemzetközi nukleáris eseményskálán egyes besorolást elérő rendellenesség. A kezelőszemélyzet ugyanis eltért az előírt műveleti sortól. Ennek során sem az üzemeltetőket, sem a környezetet nem érte semmilyen hatás – igyekezett nyugtatni akkori tájékoztatójában a közvéleményt az OAH. Ugyanakkor az egységnél alighanem közel egy évtizede nem történt hasonló súlyosságú esemény.