Magyar-lengyel támadás a jogállami rendelet ellen

Parlamenti képviselők jogi lépésekkel fenyegetik az Európai Bizottságot, ha továbbra sem lesz hajlandó szankcionálni a jogállamot sértő korrupt kormányokat.

Magyarország és Lengyelország csütörtökön megtámadta a jogállami feltételrendszert rögzítő európai uniós rendeletet az EU Bíróságán — jelentette be Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook oldalán. A luxembourgi székhelyű testületnek azt kell eldöntenie, hogy az uniós kifizetéseket a jogállami normák tiszteletben tartásához kötő jogszabály összhangban áll-e az uniós előírásokkal. Budapest és Varsó szerint nem, az uniós intézmények szerint igen. A döntésnek nincs határideje, de sürgősségi eljárás esetén akár már az év végén megszülethet az ítélet. Petri Sarvamaa finn néppárti európai parlamenti képviselő a rendelet alkalmazásáról tartott csütörtök délelőtti plenáris vitában közölte, hogy az EP és mellette néhány tagállam sürgősségi eljárást fog kérni az EU Bíróságától. Ha így lesz, akkor a bírósági elnöknek kell eldöntenie, hogy helyt ad-e a kérésnek. Sürgősséggel tárgyalt ügyek esetén a bírák 6-9 hónap alatt meghozhatják a döntést. A január 1-je óta hatályban lévő jogszabályt egyelőre nem alkalmazza az ezzel megbízott Európai Bizottság, mert az állam- és kormányfők — a közösségi költségvetés megvétózásával fenyegető magyar és lengyel vezetés nyomására — tavaly decemberben úgy határoztak, hogy először meg kell várni az EU Bíróságának döntését. Ennek az eljárásnak a jogszerűségét azonban többen vitatják. A rendelet elkészítésében és jóváhagyásában kulcsszerepet játszó Európai Parlament szerint az uniós vezetőknek nem volt joguk dönteni a halasztásról, mivel a vezetői testület egyetlen határozata sem írhatja felül a közösségi jogszabályokat. Ebből fakadóan az EU27-ek nem utasíthatják a független Európai Bizottságot, hogyan gyakorolja jogosítványait. A plenáris vitában felszólaló képviselők túlnyomó többsége ezért követelte, hogy az Európai Bizottság késlekedés nélkül alkalmazza az előírásokat, és szankcionálja azokat a jogállami visszásságokat, amelyek közvetlenül az uniós források elköltéséhez kapcsolódnak. A momentumos Cseh Katalin arról beszélt, hogy a tétlenség önmagában jogsértésnek számít. Néhány képviselő megfenyegette az uniós jog betartása fölött őrködő testületet, hogy az EU Bírósága elé citálják, amiért nem tesz eleget szerződéses kötelezettségeinek. A hozzászólásokra válaszoló Johannes Hahn költségvetési biztos nem tett ígéretet a gyors cselekvésre. Bevezetőjében azt mondta, hogy a bírósági ítélet megszületése előtt az Európai Bizottság semmilyen eljárást nem fog elindítani, híven az állam- és kormányfők elvárásához. A vitát követően viszont már azzal magyarázta az időhúzást, hogy minden ügyet alaposan és körültekintően elő kell készíteni, nehogy jogi szempontból támadható legyen. Az osztrák nemzetiségű biztos megerősítette, hogy már most nyomon követik a tagállami lépéseket, és a január elseje óta érvényben lévő rendelet hatálya alá tartozó jogsértéseket visszamenőleg is büntetni fogják.