Lejárt a megbízatása Szalainak, de előtte sikerült felráznia a fehérváriakat

Márton Anna arany-, Szilágyi Áron ezüst-, Pusztai Liza pedig bronzérmet nyert. Vasárnap a női csapat olimpiai részvétele a tét.

Szuper szombat a BOK Csarnokban a budapesti kard Világkupa egyéni versenyeiben: Márton Anna arany-, Szilágyi Áron ezüst-, Pusztai Liza pedig bronzérmet nyert – adta hírül a Magyar Vívó Szövetség. A Gerevich-Kovács-Kárpáti budapesti kard világkupa női versenyének magyar érmesei szenzációs vívással, világ- és olimpiai bajnokokat legyőzve léptek fel a dobogó legfelső és legalsó fokára. (Nyitóképünkön Márton Anna és Pusztai Liza) Az egyéniben világbajnoki harmadik helyezett, Európa-bajnoki ezüstérmes Márton Battai Sugár, a francia Malina Vongsavady, a Londonban olimpiai aranyérmes dél-koreai Kim Dzsi Jon és az orosz Olga Nyikitina legyőzésével jutott el az elődöntőig, ahol válogatottbeli csapattársával, Pusztaival csapott össze, aki előzőleg a francia Faustine Clapier, a német Anna Limbach, az egyéniben kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok amerikai Mariel Zagunis, valamit Szofja Pozdnyakova, a 2018-as év egyéni vb-aranyérmese ellen nyert. A két magyar összecsapását a tapasztaltabb, a hónap végén 26 éves Márton irányította, a szünetig szoros maradt az asszó, az egyperces pihenő után viszont fokozatosan nőtt a különbség, ami a végére hattusos lett. Márton határozottabb és pontosabb volt az egyéni Eb-bronzzal rendelkező, 19 éves Pusztainál.



Márton Anna győztes vívása a francia Cécilia Berder ellen Fotó: Illyés Tibor / MTI

Az aranyért a francia Cécilia Berderrel vívott, aki állt már vb-n egyéniben a dobogó második és harmadik fokán is. Párharcuk csak 5-5-ig volt szoros, onnantól Márton a pást közepén szép tusokat adva 8-5-ös vezetésre tett szert, majd a pihenőt követően még négy tust adott. Hét találatnyi hátrányból pedig már nem volt visszaút az egyes szakaszokban tanácstalannak tűnő francia vívó számára. Pusztai Liza első két győzelméhez kétség sem férhetett. Előbb a francia Clapier-t 15:7-re, majd a német Limbachot 15:9-re verte Bódy István és Bódy Benjámin tanítványa. Utána viszont elsőként az amerikai Zagunis következett, aki két egyéni olimpiai, és négy világbajnoki arany tulajdonosa. Pusztai az első félidőben remekül kezdett, a folytatásban viszont átvette az irányítást az amerikai klasszis, és 14:11-re átvette a vezetést. Liza azonban egyenlített, majd egy hatalmas kvint parád riposzttal megfordította a meccset. Végül a 2018-as egyéni világbajnok orosz Pozdnyakovát verte a magyar bronzérmes.

Szilágyi Áron, kétszeres olimpiai bajnokunk a Nagy Kristóf elleni magabiztos győzelemmel kezdte a szombati főtáblás küzdelmeket, majd simán verte a 2016-os Európa-bajnok német Benedikt Wagnert, azután a dél-koreai Kim Kje Hvanon és a román Iulian Teodosiun is túljutott. A fináléért a georgiai Szandro Bazadzéval kellett megvívnia. Az asszó elején az ellenfél találataira mindig érkezett a válasz, 3-3 után viszont Szilágyi teljes mértékben átvette az irányítást. A teljesen elbizonytalanodó, máskor jól küzdő Bazadze csak szépíteni tudott, a 15-6-os végeredmény hűen tükrözte a látottakat. A döntőben Szilágyi ellenfele a csapatban háromszoros, egyéniben egyszeres világbajnok Oh Szang Uk volt. A magas, hosszú karú dél-koreaival látványos, szép akciókat hozó asszót vívott Szilágyi. A mérkőzés eleje neki sikerült jobban, 8-5-ös vezetésénél következett a szünet, utána viszont harcmodort váltott az ázsiai kardozó és sorozatban öt tust adott. A magas színvonalú és kiélezett párharcot 14-14-es állásnál a magyar vívó támadásánál Oh jó ütemű közbevágása döntötte el. Vasárnap a csapatversenyek jönnek. A férfiak mi már korábban kiharcolták az olimpiai kvalifikációt, viszont a nők számára tét az olimpiai részvétel lesz.