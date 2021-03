Látni szeretné a járványkezelési iratokat az MSZP EP-képviselője

Ujhelyi Istvánnak elege lett.

Az Európai Parlament közegészségügyi bizottságának tagjaként kezdeményezte a kormányzati dokumentációkba való betekintést Ujhelyi István - derült ki a politikus keddi online sajtótájékoztatójából. Jelezte, a kormányzat teljesítményét ezzel kapcsolatban nem tartja elégségesnek.

"Most az oltásnak és a védekezésnek van itt az ideje, de eljön a pillanat, amikor el kell számoltatni a kormányt azzal kapcsolatban, hogy miként bánt a közpénzzel és miként élt vissza a rá ruházott felelősséggel a válságkezelés során” - fogalmazott.

Ujhelyi István úgy véli, a kormányzat csak a számára fontos ügyekben hoz nyilvánosságra propaganda szempontból releváns adatokat. Példaként említette a kínai és az orosz szerződések bemutatását a Miniszterelnökséget vezető miniszter közösségi oldalán, de az uniós vakcinabeszerzés logisztikai és szállítási dokumentációját azonban - amelyet szintén a magyar kormánynak kellett letárgyalnia - már hiába kérte számtalan alkalommal az illetékesektől, eddig csak időhúzó elutasítás volt a válasz. A Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőinek, illetve Müller Cecília országos tisztifőorvosnak írt levelében a szocialista EP-képviselő most többek között a kormány teljes, átfogó oltási stratégiájának, illetve az Európai Bizottság felé leadott stratégiai dokumentációjának fizikai megismerését, betekintését kezdeményezte. A már említett szállítási szerződéseken túl azokat a dokumentumokat, feljegyzéseket is látni akarja a politikus, amelyeket a magyar kormány azon képviselője készített, akit az uniós irányítóbizottság tagjaként a közös vakcinabeszerzési folyamat felügyeletére delegáltak. Az MSZP EP-képviselője meg kívánja ismerni azoknak a szakembereknek a névsorát is, akik összeállították az oltási sorrendet és a kockázati csoportokat, ahogyan betekintést kért az ehhez kapcsolódó előkészítő, szakmai anyagokba. Szintén ehhez tartozik, hogy Ujhelyi István betekintést kért az egészségügyi ellátórendszer kapacitás-jelentéseibe is, amelyek a járványkezelésben elérhető személyi, valamint technikai erőforrások meglétét, illetve azok esetleges hiányát rögzítik a COVID-ellátásban érintett intézményekben.