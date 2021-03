Már több, mint 2,6 millió halálos áldozata van a világon a koronavírus-járványnak

Biztatónak nevezte Emmanuel Macron francia elnök és Mario Draghi olasz kormányfő az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) állásfoglalását, amely szerint határozottan meg van győződve az AstraZeneca/Oxford Covid-19 elleni védőoltás előnyeiről. Litvánia is felfüggesztette kedden a vakcina alkalmazását.

Macron és Draghi telefonon beszélt egymással, egyetértve azzal, hogy az EMA által kedden tett előzetes nyilatkozatok biztatóak - tudatta az olasz kormány hivatala közleményében. "Az EMA elemzéseinek pozitív eredményei után a két vezető kész gyorsan újraindítani az AstraZeneca alkalmazását" - áll a közleményben. Több európai ország, közöttük Franciaország és Olaszország is felfüggesztette a brit-svéd gyógyszergyár termékével való immunizálást az esetleges súlyos mellékhatások - véralvadási nehézségek, illetve vérrögképződés (trombózis) miatt. Lettország után Litvánia is úgy döntött, hogy "elővigyázatosságból" mégis felfüggeszti az AstraZeneca alkalmazását, amíg az EMA nem teszi közzé végleges véleményét a biztonságosságáról - közölte Arunas Dulkys egészségügy-miniszter. "Most hoztuk meg a döntést, mert az elmúlt pár órában három jelentést kaptunk komoly, váratlan, nem kívánatos tromboembóliás esetről olyan pacienseknél, akiket Litvániában AstraZenecával oltottak be" - mondta kedden újságíróknak Gytis Andrulionis, az gyógyszerfelületi hatóság vezetője. A hatóság szerint semmi nem utal arra, hogy maga a vakcina okozta volna a betegeknél tapasztalt vérrögképződést. Ingrida Simonite kormányfő kedd reggel még azt mondta a közszolgálati műsorszolgáltatónak, hogy nem függesztik fel a vakcina felhasználását, mert az immunizálás megakadása rosszabb lenne. Dulkys közölte: bár "személyesen bízik" a vakcinában, és kész beoltatni magát vele, az oltások ideiglenes leállítása "a legbiztosabb megoldás" a kockázatok csökkentésére. Az EMA, amely csütörtökön teszi közzé végleges álláspontját, kedden közölte: határozott meggyőződése, hogy az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem által a koronavírus ellen kifejlesztett vakcina előnyei felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait. Kijelentette: nincs bizonyíték arra, hogy a vakcina fokozott vérrögképződéssel járna.