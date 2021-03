Búcsút vett

Hagyományosan immár, 2015 óta rendezik meg évente a Bach Mindenkinek Fesztivált a Kárpát-medencét felölelve. Idén azonban a járványhelyzetben az online teret fogja betölteni Johann Sebastian Bach zenéje. A több száz programot ezúttal a bachmindenkinek.hu címen, a fesztivál közösségi oldalain és videómegosztó csatornáján lehet követni, idén is ingyenesen. Olyan, akár olyan különleges hangszereken is megszólaltatva Bach zenéjét, mint az ukulele vagy a pánsíp. A streamelt koncertek mellett erre az évre készült felvételek, zenés beszélgetések, filmek éppúgy láthatóak lesznek, ahogy a korábbi évek nagyszabású koncertjeiből válogatás, köztük Bach János-passiója, vagy hat csellószvitjének koncertfelvétele. Olyan művészeket láthatunk, hallhatunk, mint Perényi Miklós, Medveczky Ádám, Hegedűs D. Géza, Pitti Katalin, Rohmann Ditta. Kiemelkedő együttesek is teret kapnak, így a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vagy az Operaház művészei, és fellép a Bach Mindenkinek Fesztivál igazgatója, Kovács Zalán László tubaművész is. Megtudtuk tőle, hogy már tavaly is jónéhány koncertet át kellett tenniük az online térbe, így most már tapasztalatok birtokában kezdték a szervezést. Számolnak azonban azzal, hogyha úgy alakul a helyzet, a kezdeti, virtuális térben rendezett hangversenyek után nyáron szabadtérben, ősszel a hangversenytermekben, templomokban, iskolákban folytatódhat a fesztivál. Az online hangversenyek rövidebbek, úgy tűnik, hogy az emberek online az egyrészes koncerteket szeretik nézni, amelyek egyben végigülhetők, de ezekből akár többet is megnéznek naponta, mert sok-sok látható, szinte óránként, a hosszabb hangversenyek pedig este lesznek elérhetők. A tubaművész igazgató szerint elérhetik a 40-50 ezres nézőszámot is az idei, március 30-ig tartó fesztiválon, a videomegosztókra felkerült programok ugyanis később is megnézhetők.