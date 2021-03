Meghalt Papp Imre, az egykori Gemini együttes tagja

A Színház- és Filmművészeti Egyetem százötven hallgatójának már biztosan nem kell lemondania képzéséről és diplomájáról akkor sem, ha az intézmény átalakításának módja miatt nem kívánja az SZFE-n befejezni tanulmányait. Öt európai egyetem veheti át őket formálisan – elismerik eddig megszerzett kreditjeiket és a mestereikkel folytatott további munkát is – adta hírül a Freeszfe Egyesület.

Hónapok óta dolgozik a Freeszfe Egyesület az Emergency Exit („Vészkijárat”) névre keresztelt diplomamentő programon, melynek keretein belül eddig öt európai egyetemmel – köztük a salzburgi zeneművészeti egyetem (Universitat Mozarteum), a ludwigsburgi előadóművészeti egyetem (Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg), a varsói színművészeti egyetem és annak kihelyezett bialystok-i bábtanszaka (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza), valamint a svájci színiakadémia (Accademia Teatro Dimitri) – sikerült megállapodni tizennégy osztály átvételéről. A különböző intézményekben más-más konstrukciók valósulnak meg, a program célja azonban egységes: menekülőutat teremteni azoknak, akik az intézmény modellváltása és annak körülményei miatt nem látják biztosítottnak a tanszabadság és az autonóm alkotómunka feltételeit az SZFE-n. A kezdeményezés a tanárok felől érkezett, ők kezdték megkeresni nemzetközi szakmai kapcsolataikat, miután felelősséget éreztek azzal kapcsolatban, hogy eljuttassák tanítványaikat a diplomáig – nyilatkozta lapunknak Vermes Dorka, az intézmény filmrendező szakos hallgatója, aki kiemelte, nem tud hasonló szintű európai összefogásról. Mint mondta, Bagossy László és Csató Kata voltak a programmal foglalkozó munkacsoport vezetői, ők kezdték el a munkát, hozzájuk csatlakoztak többen hallgatók és tanárok. – Volt egy ötletkezdemény, munkamódszer a kezdetekor, és ez alapján együttesen fogalmaztunk meg anyagokat, amiket aztán elküldtünk a nemzetközi intézményeknek: kik vagyunk mi, mi történt velünk, mire van szükségünk, hány osztályról van szó, ők hol tartanak a képzésükben. S miután körvonalazódott, mely intézmények nyitottak a projektre, részletekbe menően el kellett kezdeni tárgyalni arról, hogy egyáltalán megvalósítható-e az ő országukban, egyetemükön mindez. S amikor egy osztály talált olyan intézményt, aminek megfelelt az előképzettsége, akkor a minőségmenedzsmenttel kapcsolatos kérdések következtek: miközben az intézmények szeretnének segíteni, nem szeretnék felhígítani saját diplomájuk értékét, ezért komoly bemutatkozásokat kértek – részletezte az Emergency Exit program kialakulásának folyamatát a hallgató. Beszámolt arról, noha volt bizodalmuk az SZFE-ben, a jövőbeli tervek, kurzusok, tanárok tekintetében is meggyőző érvekre volt szükségük ezeknek az intézményeknek. A tárgyalások osztályonként zajlottak, történtek online találkozók, volt, akinek felvételizni is kellett, vagy korábbi munkákat bemutatni. – Biztosítékot nyújtott ugyanakkor a színvonalas képzésre például az is, hogy a filmes hallgatókat olyan, a nemzetközi filmszakmában elismert alkotók tanítják majd, mint Nemes Jeles László, Fliegauf Bence, Enyedi Ildikó, Tarr Béla vagy Mundruczó Kornél, Rév Marcell – tette hozzá a hallgató. A kérdésre, ők miként csatlakoztak az oktatók sorához, elmondta, már a blokád alatt is érkeztek szellemi felajánlások, sokan bejelentkeztek támogatásuk jeléül. Vermes Dorka hangsúlyozta, a tárgyalások jelenleg is zajlanak: vannak osztályok, amelyeknek még nem állt elő a megfelelő lehetőség, mivel egyedülálló, speciális szakról van szó, ilyen például a dráma instruktor- vagy a hangmester szak. – Ám az elmondható, a legtöbb hallgató, aki az SZFE-n rekedt ilyen vagy olyan okból, vár arra, hogy ez a szerencsés csillagzat az ő osztálya számára is összeálljon. A filmrendező mester osztály, amelyben ő is tanul, a jelenlegihez hasonlóan az előző félévet is passzív státuszban töltötte, ezért ők is azon dolgoznak, hogy valamely külföldi intézmény kihelyezett tagozatként akkreditálja a képzésüket. Ugyanakkor annak ellenére, hogy örülnek a diplomamentő programnak, a filmes képzés nagy hátrányból indul, hiszen a vizsgafilmek és a diplomafilmek meglehetősen költségesek. – Kérdés, hogy mennyit ér egy filmrendező diplomája, ha nem tud diplomafilmet mellé rakni – fűzte hozzá. Elmondta, a jelenlegi félévben egy külső szervezettől érkezett támogatás a vizsgafilmekre, ám a diplomafilmek megvalósításához még komolyabb összegekre volna szükség, ezért számítanak a támogatásokra.