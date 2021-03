Női kézilabda - Karnyújtásnyira a magyarok tokiói kvótája

A magyar női kézilabda-válogatott óriási lépést tett az idén nyárra halasztott tokiói olimpiára való kijutás felé, mivel 31-23-ra legyőzte Szerbiát a győri selejtezőtorna második fordulójában szombaton.

A magyarok tokiói kvótája este válhat matematikailag is biztossá, amennyiben az ötkarikás címvédő Oroszország a papírformának megfelelően legalább egy pontot szerez a 2. csoport leggyengébb csapatának tartott Kazahsztán ellen. Ezzel eldőlne, hogy a magyar csapat az első kettő között végez. Eredmény, 2. forduló, 2. csoport: Magyarország-Szerbia 31-23 (16-12) Győr, zárt kapuk mögött, v.: Ch. Bonaventura, J. Bonaventura lövések/gólok: 47/31, illetve 45/23 gólok hétméteresből: 2/1, illetve 3/2 kiállítások: 4, illetve 6 perc Magyarország: Bíró - Márton 3, Kovacsics 6, Kisfaludy 1, Tomori, Kiss N. 1, Lukács 4, cserék: Szöllősi-Zácsik 7, Szucsánszki 1, Klujber 1, Háfra 2, Helembai 1, Csiszár-Szekeres, Schatzl 4, Janurik, szövetségi kapitány: Elek Gábor A leglelkesebb magyar szurkolók a pénteki akciójukhoz hasonlóan szombaton is éreztették támogatásukat a játékosokkal, ugyanis a válogatott szálláshelye és az Audi Aréna közötti útszakasz mentén nemzeti színű zászlókkal és füstgránátokkal köszöntötték az elhaladó csapatbuszt. Ahogyan pénteken Kazahsztán ellen, úgy ezúttal is Vámos Petra, Tóvizi Petra és Szikora Melinda maradt ki a magyar keretből.

Kovacsics Anikó irányításával védekezésben és támadásban is remekül kezdtek a házigazdák, akik már ekkor bizonyították, hogy jól felkészültek ellenfelük játékából. Bíró Blanka bravúros védésekkel mutatkozott be, ám 5-2-es állás után néhányszor hiba csúszott a játékba, így az ellenfél némileg felzárkózott. A magyar játékosok azonban gyorsan átlendültek ezen az időszakon, és ötgólos előnybe kerültek. Kovacsics megszerezte háromszázadik találatát a válogatottban, és bár a szerbek nyitott védekezéssel és létszámfölényes támadójátékkal is próbálkoztak, a továbbra is nagyszerűen védekező magyarok a szünetben magabiztosan, 16-12-re vezettek. A második félidőben Marina Dmitrovic góljaival igyekezett tartani magát a szerb csapat, de társai egyre többet hibáztak, a hazaiak viszont továbbra is olyan összeszedetten játszottak, ahogyan legutóbb a 2018-as franciaországi Európa-bajnokságon, így tovább nőtt a különbség. Az ellenfél - amely pénteken este az oroszokkal játszott - fáradni látszott, így a magyar együttes egy 5-1-es sorozattal a meccs háromnegyedénél eldöntötte a találkozót.

Mivel a játék képe a hajrában sem változott, a magyarok végig vezetve, a vártnál magabiztosabban nyerték meg a továbbjutás szempontjából kulcsfontosságú meccset. A szerbek legeredményesebb játékosa Dmitrovic volt hat találattal. A kapusok közül a Szombathelyi KKA játékosa, Katarina Tomasevic hat, Bíró Blanka 11, Janurik Kinga három védést mutatott be. A két csapat hetedik egymás elleni mérkőzésén két szerb győzelem mellett ötödször született magyar siker. később: Oroszország-Kazahsztán 20.30 vasárnap játsszák: Szerbia-Kazahsztán 17.30 Magyarország-Oroszország 20.30 pénteken játszották: Oroszország-Szerbia 29-24 (17-13) Magyarország-Kazahsztán 46-19 (20-8) A torna első két helyezettje jut ki az olimpiára.